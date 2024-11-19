Hayvanat Bahçesine Gidip Yavru Bir Maymunu Besleyen Dilan Polat'ın Kürkü Tartışma Yarattı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Hayvanat Bahçesine Gidip Yavru Bir Maymunu Besleyen Dilan Polat'ın Kürkü Tartışma Yarattı!
19 Ağustos'ta cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyaya eskisinden çok sarılan Dilan Polat her hamlesiyle olay olmaya devam ediyor. Bir dönem Engin'le boşanacakları iddiaları patlak vermiş, arından da hamilelik dedikodusu yayılmaya başlamıştı. Sosyal medya kullanıcılarını sık sık kızdıran hareketlere imza atan Dilan bu kez de eşi ve oğluyla hayvanat bahçesine gitti. Yavru maymunu biberonla besleyen olaylı fenomenin kürkü ise tartışma yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasadışı bahis gibi suçlamaların odağındaki Dilan Polat'ın cezaevi serüveni 9.5 ay sürmüş ve 19 Ağustos'ta tahliye olmuştu. Evine dönen fenomen kısa bir süre sonra da içerdeki eşi Engin'ine kavuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir süre kendisine sosyal medya yasağı konulan Dilan yasak masak dinlemedi tabii. Kısacık zaman sonra Instagram'a geri dönüp eskiden daha da fazla paylaşım yapmaya başladı.
Attığı her adımı saniye saniye paylaşıp kullanıcıları illallah ettiren fenomen cephesinde sürekli farklı iddialar ortaya atıldı. Bunların ilki, kendisine soğuk davranan Engin'le boşanacakları yönündeki iddia olmuştu.
Her adımıyla öne çıkmayı başaran Dilan Polat son olarak eşi ve oğlu Milan Efe ile hayvanat bahçesine yaktıkları geziyle dikkat çekti.
Yavru bir maymunu kucağına alıp besleyen Dilan Polat'ın üzerindeki kürk mantosuysa görenlerin tepkisini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dilan'ın kürkünün gerçek mi yoksa sahte mi olduğu üzerine eleştiriler başladı elbette.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın