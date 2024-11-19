Hayvanat Bahçesine Gidip Yavru Bir Maymunu Besleyen Dilan Polat'ın Kürkü Tartışma Yarattı!

19 Ağustos'ta cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyaya eskisinden çok sarılan Dilan Polat her hamlesiyle olay olmaya devam ediyor. Bir dönem Engin'le boşanacakları iddiaları patlak vermiş, arından da hamilelik dedikodusu yayılmaya başlamıştı. Sosyal medya kullanıcılarını sık sık kızdıran hareketlere imza atan Dilan bu kez de eşi ve oğluyla hayvanat bahçesine gitti. Yavru maymunu biberonla besleyen olaylı fenomenin kürkü ise tartışma yarattı.