Dilan Polat 'Şampiyonlar Ligi Masası'na Kayyum Atayan Savcının Görev Yeri Değişince Laf Etmeden Geçemedi!
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Dilan Polat 'Şampiyonlar Ligi Masası'na Kayyum Atayan Savcının Görev Yeri Değişince Laf Etmeden Geçemedi!
Geçtiğimiz gün Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla 332 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. Bunların arasında Polatgiller davasında yer alan Savcı Ahmet Çolak da yer aldı. Kendisi 'Şampiyonlar Ligi Masası' olarak adlandırılan fenomenlerin yer aldığı masa hakkında işlem batan kişiydi. Sabah uyarır uyanmaz bu habere yorum yapan Dilan Polat, fotoğrafın çekildiği mekana kayyum atanmasına tepki gösterdi.
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Lüks yaşamını göstermelere doyamayıp MASAK radarına yakalandıktan sonra pembesi giden hayatıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat'ın 9.5 ay kaldığı cezaevinde 19 Ağustos'ta tahliye olmuştu.
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Biricik aşkı Engin Polat ise kardeşi ve babasıyla birlikte 4 Eylül'de tahliye edilmiş, tartışmaların alevi daha da büyümüştü.
Eve dönen ikilinin daha çok Dilan Polat'ın sosyal medyada sakinleşeceği, tabiri caizse uslanacağı, düşünülürken işler daha da beter bir hal aldı.
Şu sıralar akrabalarının yardımları sayesinde geçindiklerini iddia eden Polatgiller pek kimseyi de inandıramadı. Engin eskiye kıyasla biraz da sessiz kalsa da Dilan yaşadıklarına dair olayları anlatmaya, gündemdeki konulara kendilerine bağlayıp yorum yapmaktan geri kalmıyor.
Ne demiştik, Dilan Polat hiçbir şeyden geri kalmıyor... Belki duymuşsunudur, geçtiğimiz gün HSK Birinci Dairesince, adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi çalışmaları tamamlandı. Buna göre 332 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. Bu isimler arasında Polatlar'ın davasına bakan savcı da yer aldı.
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O dönem İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan Savcı Ahmet Çolak, 'Şampiyonlar Ligi Masası' pozundaki fenomenlerin ve mekan sahibinin başını yakmıştı.
Objektiflere gülümseyen Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, Muhammet Oğuz Başar, İleyda Topal, Tolunay Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Mervenur Korkut, Yavuz Selim Korkut, Tuğba Demirhan, Huri Özsefil, Habip Özsefil, Özge Duman’ın da yer aldığı 15 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmişti.
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan savcının haberini duyan fenomen konuya dair yorum yapmadan geçemedi. Dilan "Benim hamileliğim sonrası biz bir yemeğe gittik, masada toplandık. Orada 15 yaşında bir birey de vardı. Bizim eski savcının vermiş olduğu bir karardı. Yolu açık olsun bu arada sayın savcımızın..." diyerek inceden laf soktu.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Savcı paylaşımı üzerinden yalnızca birkaç dakika geçmişti ki, Dilan'dan büyük r geldi. Hikayesini anında silip "Biz karı-koca olarak Türk adaletine güveniyoruz. Değil mi Enginciğim? Güvenimiz sonsuz" dedi.
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Dilan'ın adalet paylaşımını da buradan izleyebilirsiniz:
Ardından daha da büyük geri vites yapan Dilan Polat üstteki dahil bütün paylaşımlarını silip "Ülkemizde basın haber niteliği çok farklı ilerliyor" ifadelerini kullandı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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