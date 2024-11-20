Nazar Değmesin: Hande Erçel Erken Doğum Günü Kutlamasında Müstakbel Eltisi Nazlı Sabancı'dan Öpücük Aldı!

Şu sıralar ne yapsa, ne dese, ne giyse gündem olan bir isim var: Hande Erçel! Geçtiğimiz günlerde Riyad defilesine katılıp fırtınalar estirmişti kendisi. Hatta İngilizcesiyle de epey konuşulmuştu. Bugünse ünlü oyuncunun manşetelere taşınmasındaki neden arkadaşlarının organize ettiği erken doğum günü partisi oldu. Hande Erçel pastasını üfledikten sonra müstakbel eltisi Nazlı Sabancı'dan 'İyi ki doğdun' öpücüğü aldı.