Nazar Değmesin: Hande Erçel Erken Doğum Günü Kutlamasında Müstakbel Eltisi Nazlı Sabancı'dan Öpücük Aldı!
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Nazar Değmesin: Hande Erçel Erken Doğum Günü Kutlamasında Müstakbel Eltisi Nazlı Sabancı'dan Öpücük Aldı!
Şu sıralar ne yapsa, ne dese, ne giyse gündem olan bir isim var: Hande Erçel! Geçtiğimiz günlerde Riyad defilesine katılıp fırtınalar estirmişti kendisi. Hatta İngilizcesiyle de epey konuşulmuştu. Bugünse ünlü oyuncunun manşetelere taşınmasındaki neden arkadaşlarının organize ettiği erken doğum günü partisi oldu. Hande Erçel pastasını üfledikten sonra müstakbel eltisi Nazlı Sabancı'dan 'İyi ki doğdun' öpücüğü aldı.
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Güneşin Kızları'yla birlikte ekran karşısında ilk gördüğümüz günden beri sürekli gündemimizde kendisine yer bulan Hande Erçel ya oyunculuk performansı ya açıklamaları ya da özel hayatıyla manşetlerde!
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Kimilerine göre iki aylık denilen anca aşklarıyla ikinci yıllarını deviren Hande Erçel biricik sevgilisiyle ülke ülke gezmeye devam ediyor.
Bu sırada hem yurt içi hem yurt marka işbirliklerine koşturan, defilelerden davetlere her yerde boy gösteren ünlü oyuncunun, adım adım ciddileştiği ilişkisinde Sabancılar'a gelin gireceği de konuşuluyor.
Hatta Hande Erçel'in bu konuda önemli sınavlardan geçtiği dedikodularını da duymuşsunuzdur. Hakan'ın biricik anneciği Arzu Sabancı'nın gelinler konusunda katı kuralları olduğu söylenir. Nazlı Sabancı'nın Hacı'yla evlenmek için önce okulunu bitirdiği, çeşitli sanat aktivitelerinde ve sosyete davetlerinde boy gösterdiği biliniyor.
Tıpkı Nazlı gibi Hande'nin de aileye girmeden önce epey bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Arzu Sabancı'nın yönetimindeki bir geçiş sürecinde olduğu iddia edilen Hande Erçel, yarım bıraktığı üniversitesine geri dönüp İngilizce dersleri almayı başladı mesela...
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Aynı yollardan geçen müstakbel eltileri ilk kez sosyetenin tanınmış isimlerinden Dila Tarkan'ın davetinde yan yana görmüştük.
Kimileri birlikte yurt dışı tatillerine de giden Hande Erçel ve Nazlı Sabacı'nın arasından su sızmadığına inanırken kimilerine de bu ikili soğuk geliyor.
Müstakbel eltiler o aradan sonra ilk kez geçtiğimiz gün buluştu. 24 Kasım günü 31'inci yaşına girecek Hande ve arkadaşı Merve Hekimoğlu için düzenlenen sürpriz doğum günü partisinde Nazlı Sabancı da vardı.
Kutlamayı organize edenler arasında Sima Tarkan, Elif Anav, Selen Toma, Ela Şener Erbilgin, Talya Sever, Dila Tarkan da vardı.
Çok şirin çiçeklerle donatılmış temalı pastasındaki mumları üfleyen Hande Erçel'e müstakbel eltisi Nazlı da iyi ki doğdun öpücüğü verdi.
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O anları da buradan görebilirsiniz...
Magazin Bak'ın iddiasına göre Nazlı Sabancı, çantasından çıkarttığı zarif bir kutu içerisinde Hande Erçel'e değerli bir takı hediye etmiş. Tabii bu gerçek mi, değil mi bilemiyoruz?
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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