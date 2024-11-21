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Oradan Oraya Koşturan Hande Erçel'i Makyajsız Gören Muhabirin 'Hasta' Damgasına Hemcinslerinden Savunma!

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Oradan Oraya Koşturan Hande Erçel'i Makyajsız Gören Muhabirin 'Hasta' Damgasına Hemcinslerinden Savunma!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
21.11.2024 - 15:31

Kariyeri ve özel hayatıyla sıkça dikkat çeken Hande Erçel her haliyle gündem olmaya devam ediyor. Son dönemlerde davetler, defileler ve reklam çekimleri arasında mekik dokuyan ünlü oyuncu inanılmaz bir tempo içinde. Kendisi kameraları gördüğünde de cevapsız geçmeyen isimlerden. Erçel, geçtiğimiz akşam arabasının içinde görüntülendi. Makyajsız haliyle ünlü oyuncuyu çeken muhabirin 'Hasta mısınız?' sorusu hemcinslerini epey kızdırdı.

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Hande Erçel, rol almaya başladığı diziyle hayatımıza girdiği günden bu yana magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Hande Erçel, rol almaya başladığı diziyle hayatımıza girdiği günden bu yana magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Sürekli eleştirilen oyunculuk yeteneklerinin yanı sıra Arzu Sabancı'nın kıymetli oğullarından Hakan Sabancı'yla yaşadığı doludizgin aşklarıyla da adından söz ettiriyor.

Sürekli eleştirilen oyunculuk yeteneklerinin yanı sıra Arzu Sabancı'nın kıymetli oğullarından Hakan Sabancı'yla yaşadığı doludizgin aşklarıyla da adından söz ettiriyor.

Hem biricik sevgilisiyle hem de tek başına ülke ülke gezmelere doymayan, davetler ve defilelerde boy gösteren, yerli-yabancı markalarla iş birlikleri yapan Hande Erçel'in şu sıralar inanılmaz yoğun olduğunu da söylemek gerek.

Hem biricik sevgilisiyle hem de tek başına ülke ülke gezmelere doymayan, davetler ve defilelerde boy gösteren, yerli-yabancı markalarla iş birlikleri yapan Hande Erçel'in şu sıralar inanılmaz yoğun olduğunu da söylemek gerek.

Kendisi bir yandan da başrollerini Barış Arduç'la paylaştığı ve dijital platformda yayınlanacak 'Rüzgara Bırak' dizisiyle meşgul.

Kendisi bir yandan da başrollerini Barış Arduç'la paylaştığı ve dijital platformda yayınlanacak 'Rüzgara Bırak' dizisiyle meşgul.

24 Kasım'da 31 yaşına girecek olan Hande Erçel son olarak arkadaşlarının sürpriz doğum günü partisiyle dikkat çekmişti.

24 Kasım'da 31 yaşına girecek olan Hande Erçel son olarak arkadaşlarının sürpriz doğum günü partisiyle dikkat çekmişti.

Müstakbel eltisi Nazlı Sabancı da kutlamadaydı...

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Ünlü oyuncu bu sefer de arabasının içinde görüntülendi. Kendilerini görür görmez camı indirip sohbete başlayan Hande Erçel'in makyajsız halini gören muhabirin "Hasta" damgası hemcinslerin tepkisini çekti.

Ünlü oyuncu bu sefer de arabasının içinde görüntülendi. Kendilerini görür görmez camı indirip sohbete başlayan Hande Erçel'in makyajsız halini gören muhabirin "Hasta" damgası hemcinslerin tepkisini çekti.

Hande Erçel'se bu soru karşısında gülümseyip "Yorgunum" cevabı verdi:

Gelen yorumlardan birkaçını da sizler için buraya bırakıyoruz:

Gelen yorumlardan birkaçını da sizler için buraya bırakıyoruz:
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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