Üçüncü Bebek Sinyalleri Verildi: Cezaevinden Çıktıktan Sonra Gününü Gün Eden Dilan Polat Hamile mi?
Üçüncü Bebek Sinyalleri Verildi: Cezaevinden Çıktıktan Sonra Gününü Gün Eden Dilan Polat Hamile mi?
19 Ağustos'ta cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyadan uzak kalmayı başaramayan Dilan Polat karınca görünümündeki hikayelerini hiçbir şey yaşanmamışçasına atmaya devam etti. Her paylaşımıyla ayrı tepki çeken Dilan Polat'ın haftalardır dilinden düşmeyen üçüncü bebek muhabbeti geçtiğimiz saatlerde iyice alevlendi. Peki etkileşim için mi? Yoksa üçüncü bebek gerçekten yolda mı?
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Dilan Polat'ın 9.5 ay süren cezaevi serüveni 19 Ağustos'ta sona erdi, hemen arkasından Engin'ine kavuştu. Başta sosyal medya kullanmayacaklarını iddia eden ikili lafını hemencecik yuttu.
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Hayatına hiçbir şey olmamışçasına devam eden Dilan Polat, eskiye nazaran çok daha mütevazı olsa da günde 40-50'den fazla olacak şekilde karınca modundaki hikayelerine jet hızıyla geri döndü.
Gününün her anını çeken, bu sebeple de Engin'ininden düzenli olarak uyarı alan Dilan Polat, ablasıyla dudak dudağa görüntüleri sebebiyle yeniden gözaltına alınsa da bana mısın demedi.
Takip edenler veya istemeden maruz kalanlar bilir, birkaç haftadır da "üçüncü bebek" muhabbeti dönüyordu hikayelerinde. Çevresindeki, başta Engin olmak üzere hemen hemen herkes üçüncü bebeğe yeşil ışık yakarken Dilan Polat ilk başta çekimser oy kullanmayı tercih etti. Hatta bir noktada böyle bir planının olmadığını da net bir şekilde dile getirdi.
Fakat ne olduysa birkaç gün önce hala kendisinden vazgeçmeyen takipçileriyle özel konular hakkında sohbet ettiği yedek hesabından yapay zekayla oluşturulmuş bir anne-bebek fotoğrafı paylaştı.
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Sonra da üçüncü bebek fikrine yaklaşımı "bakalım ya" olarak değişti.
Geçtiğimiz dakikalarda ise yakın arkadaşı Ebru'nun yaptığı paylaşımlardan yola çıkılarak hamile olabileceği iddia edildi kendisinin. Üçüncü bebeğe Dilan'dan daha yüksek olan Ebru, doktor kontrolü çıkışı Dilan'la paylaştığı selfieye "Canooo dayanamam söylerim ben" notunu düştü.
Yetmedi bir de Dilan'a "Hayalini ve niyetini söyler misin?" sorusunu sorduğunu bir video da paylaştı. Engin arkadan "üçüncü çocuk" diye yapıştırdı, Dilan Polat da önce yan çizdi ama sonra "Ne olur sence olursa?" sorusuna "Bence kız" yanıtını verdi. Kendisi bu muhabbete çok da bayılmıyormuş gibi davransa da Engin'ininden sözünden çıkmaz malumunuz.
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