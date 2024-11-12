Üçüncü Bebek Sinyalleri Verildi: Cezaevinden Çıktıktan Sonra Gününü Gün Eden Dilan Polat Hamile mi?

Aynı Özlem Öz gibi etkileşim kasıp dikkat çekmek için yapılmış bir hamle de olabilir elbette bekleriz... Fakat sanki bugün üçüncü bebek niyetiyle bir adım atılmış gibi gözüküyor. Ne diyorsunuz? Her şey çok normalmiş gibi alır mıyız yakında hamilelik haberini? Hadi yorumlarda buluşalım.