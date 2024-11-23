Açıklamalarıyla Olay Olan Aylin Coşkun Sanatçıların Sahne Kıyafetlerini Savundu: "Biz Ev Hanımı Değiliz"
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Açıklamalarıyla Olay Olan Aylin Coşkun Sanatçıların Sahne Kıyafetlerini Savundu: "Biz Ev Hanımı Değiliz"
Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan, sahne tarzı ve şarkılarıyla odak noktası olan Aylin Coşkun özel hayatı ve sözleriyle sık sık konuşuluyor. Evlenmesinin ardından kariyerine ara vererek tüp bebek tedavisine başlayan Aylin Coşkun'un yaptığı açıklamalar her defasında gündeme düşüyor. Geçtiğimiz gün Aramızda Kalmasın programına konuk olan Coşkun yine adından bahsettirdi. Sanatçıların sahne kıyafetlerini eleştirenlere cevap veren şarkıcı sözleriyle dikkat çekti. Gelin ünlü ismin o ifadelerine birlikte bakalım...
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Şarkılarıyla kendisine belli bir hayran kitlesi oluşturan ve 2000'li yılların başından bu yana sektörde kalmaya başaran Aylin Coşkun'un adını sık sık yaptığı açıklamalarla duyuyoruz.
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Kendisi daha önce katıldığı bir programda tüp bebek tedavisi gördüğünü ve 30. denemenin ardından vazgeçtiğini "Bu saatten sonrası şirke girer" sözleriyle anlatmıştı.
Adını türlü türlü açıklamalarla ve magazin skandallarıyla duyduğumuz şarkıcı geçtiğimiz gün TV8'de yayınlanan Aramızda Kalmasın programına konuk oldu.
Yaptığı sahne kostümü açıklamalarıyla dikkat çeken şarkıcı, önce Zeynep Mansur'un Simge hakkında yaptığı 'zorlama' yorumuna katılmadığını belirtirken yine sözleriyle ilgi çekti.
Şarkıcı "Türkiye'deki çıplaklık algısından nefret ediyorum, şov işi bu, çıplak olacaksın sahnede belirli bir dereceye kadar. Biz ev hanımı değiliz ki." ifadeleriyle dikkat çekti.
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İşte o anlar:
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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