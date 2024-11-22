Oldu O Zaman: Zeki Müren Videosunun Altında Fazıl Say ve Ebru Şallı Arasında Geçen Tuhaf Diyaloğu Görmelisiniz
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Oldu O Zaman: Zeki Müren Videosunun Altında Fazıl Say ve Ebru Şallı Arasında Geçen Tuhaf Diyaloğu Görmelisiniz
Geçtiğimiz dakikalarda kırk yıl düşünseniz aklınza gelmeyecek bir olay yaşandı. Bir süre önce boşanma haberlerine karışan pilates tutkunu Ebru Şallı ve üçüncü evlilğini gerçekleştirecek usta piyanist Fazıl Say arasında tuhaf bir diyalog geçti. Hem de Zeki Müren'in yıllar önce yayınlanmış bir videosunun altında! Fazıl Say'ın videonun altına yazdığı yoruma cevap veren Ebru Şallı hem cevabıyla hem de bu hamlesiyle dikkat çekti. Neler yaşanmış gelin birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk müziğinin efsanevi isimlerinden biri olan Zeki Müren, yalnızca sesinin büyüklüğüyle değil, sahne duruşu, zarafeti ve sanatına kattığı derinlikle de hafızalarda iz bırakan bir yıldızdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz dakikalarda ise Zeki Müren'in günlük hayatından tüyolar verdiği bir videonun altında aklınıza kırk yıl gelmeyecek iki isim buluştu! İkilinin altında buluştuğu o paylaşımı şöyle bırakalım...
Pilates eğitmeni Ebru Şallı ve usta piyanist Fazıl Say bu paylaşımın altında gerçekleştirdikleri tuhaf diyalogla dikkat çekti.
Ebru Şallı ve Fazıl Say'ın arasında geçen konuşma sosyal medya kullanıcılarından kaçmadı. Videoyu paylaşan Fazıl Say'ın "5 kere seyredince meditasyon etkisi yaratan o efsane video" açıklamasına Şallı'dan "Pilates yaptırmak çok isterdim 🥰🙌🏻" cevabı geldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın