"Eve Kedi Girerse Ben Giderim" Diyen Annenin Dostluğu İçinizi Isıtacak

Hayvan sahiplenecek gençlerin akıllarındaki ilk soru işareti olan ailenin kabul etmemesi durumunu göze alan bir genç, annesinin 'Eve kedi girerse ben giderim' söylemini dikkate almayarak bir kedi sahiplendi. Bir süre sonra kedisi ile annesinin kaynaştığını gören içerik üreticisi birlikte iş yaptıkları anı kayda aldı. Bir yandan çalışırken bir yandan da kediyi öpen yaşlı annenin o anları izleyenlerin içini ısıttı.
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Bir sosyal medya kullanıcısı "Eve kedi girerse ben giderim" diyen annesinin kediyle olan dostluğunu kayda aldı.
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Kediyle birlikte iş yapan annenin görüntüleri izleyenlerin içini ısıttı.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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