"Eve Kedi Girerse Ben Giderim" Diyen Annenin Dostluğu İçinizi Isıtacak

Hayvan sahiplenecek gençlerin akıllarındaki ilk soru işareti olan ailenin kabul etmemesi durumunu göze alan bir genç, annesinin 'Eve kedi girerse ben giderim' söylemini dikkate almayarak bir kedi sahiplendi. Bir süre sonra kedisi ile annesinin kaynaştığını gören içerik üreticisi birlikte iş yaptıkları anı kayda aldı. Bir yandan çalışırken bir yandan da kediyi öpen yaşlı annenin o anları izleyenlerin içini ısıttı.