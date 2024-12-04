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Nevşin Mengü 'Devlet Aklı' Düşüncesini Eleştirdi: "AK Partili Yeğenler Giriyor Devlete, İşte O Devlet"

Nevşin Mengü 'Devlet Aklı' Düşüncesini Eleştirdi: "AK Partili Yeğenler Giriyor Devlete, İşte O Devlet"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
04.12.2024 - 18:10

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Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalı üzerinden yaptığı canlı yayında 'devlet aklı' düşüncesine sahip kitleleri eleştirdi. Üst akıl fikrinin doğru bir düşünce olmadığını söyleyen Mengü, 'Devlet içinde devlet, kapalı kapılar ardında kararlar alan üst akıl falan yok. Bunları yemeyin. KPSS'den 100 alıp mülakatta eleniyorsun, yerine AK Partililerin yeğenleri giriyor ya devlet işte onlar.' dedi. 

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Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalı üzerinden açtığı canlı yayında 'devlet aklı' düşüncesine sahip kişileri eleştirdi.

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalı üzerinden açtığı canlı yayında 'devlet aklı' düşüncesine sahip kişileri eleştirdi.

Devletin daima bir planı olduğu ve üst akıla sahip olduğuna inanan insanlara seslenen Mengü, "Devlet içinde devlet, kapalı kapılar ardında yüz yıllar sürecek fikirler üretiliyor falan bunları yemeyin. KPSS'den 100 alıp mülakatta eleniyorsun, yerine AK Partililerin yeğenleri giriyor ya devlet işte onlar." dedi.

Devletin daima bir planı olduğu ve üst akıla sahip olduğuna inanan insanlara seslenen Mengü, "Devlet içinde devlet, kapalı kapılar ardında yüz yıllar sürecek fikirler üretiliyor falan bunları yemeyin. KPSS'den 100 alıp mülakatta eleniyorsun, yerine AK Partililerin yeğenleri giriyor ya devlet işte onlar." dedi.

İşte Mengü'nün açıklamaları; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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