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2024 Yılında Elde Ettiği Başarılarla Göğsümüzü Kabartan Milli Sporcularımız!

2024 Yılında Elde Ettiği Başarılarla Göğsümüzü Kabartan Milli Sporcularımız!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.12.2024 - 15:40

2024 yılı, Türk sporunun altın yılı olarak hafızalara kazındı. Farklı branşlarda mücadele eden milli sporcularımız, yıl boyunca uluslararası arenada elde ettikleri başarılarla ülkemizi gururlandırdı. Şampiyonalardan madalyalarla dönen, rekorlar kıran ve Türk bayrağını en yüksekte dalgalandıran sporcular, hem azimleriyle hem de üstün yetenekleriyle adlarını tarihe yazdırdı. İşte, 2024 yılında başarılarıyla tüm Türkiye’nin kalbini fetheden sporcularımızın unutulmaz anları!

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1. Ediz Gürel

1. Ediz Gürel

Yağız Kaan'dan önce, mart ayında ülkemizin en genç büyük ustası oldu. Satranç derecelendirme sistemi ELO'ya göre ulaştığı puanla dünya sıralamasında ilk 100'e girdi.

2. Yusuf Dikeç - Şevval İlayda Tarhan

2. Yusuf Dikeç - Şevval İlayda Tarhan

İkili, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandırdı ve atış stilleriyle dünyada büyük bir yankı uyandırdı.

3. Kenan Yıldız

3. Kenan Yıldız

İtalya Seri A'da Juventus forması giyen 19 yaşındaki milli futbolcu, 19 yıl 135 günle Juventus tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu oldu. Rekor, 20 yıl 308 günle idolü Del Piero'ya aitti.

4. Yağız Kaan Erdoğmuş

4. Yağız Kaan Erdoğmuş

12 yaşındaki Yağız, büyükusta (GM) ünvanını alarak satranç tarihinde bunu başaran 4. en genç isim oldu. 2600 ELO'yu geçen en genç isim olmayı da başardı.

5. Nafia Kuş Aydın

5. Nafia Kuş Aydın

Aydın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar +67 kiloda bronz madalya elde etti.

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6. Alperen Şengün

6. Alperen Şengün

NBA'de Houston Rockets forması giyen Şengün, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 2000 sayı, 1000 ribaund ve 500 asist yapan en genç basketbolcu olarak kayıtlara geçti. Bu başarısının yanı sıra ligde bir maçta en az 45 sayı, 15 ribaunt, 5 top çalma istatistiklerini kaydetme başarısı yakalayan da 5. oyuncu oldu.

7. Taha Akgül

7. Taha Akgül

Güreşçi Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya elde etti.

8. Kuzey Tunçelli

8. Kuzey Tunçelli

Paris 2024'ün en genç Türk sporcusu olan 17 yaşındaki yüzücü, yüzme branşında finale kalan ilk Türk oldu. 1500 metre serbest stil final yarışlarında 14.41.22'lik dereceyle organizasyonu 5. bitirdi. 'Dünya Gençler Rekoru'nu da 67 salise geliştirdi.

9. Hatice Akbaş

9. Hatice Akbaş

Boksör Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 54 kilo finalinde kaybetti. Gümüş madalya kazandı.

10. Ferdi Kadıoğlu

10. Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe ile yıldızı parlayan milli futbolcu, 30 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz ekip Brighton'a transfer oldu. Bu transfer Süper Lig'in en pahalı satışı olarak tarihe geçti.

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11. Buse Naz Çakıroğlu

11. Buse Naz Çakıroğlu

Boksör Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda gümüş madalya kazandı.

12. Kerem Aktürkoğlu

12. Kerem Aktürkoğlu

Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'la yollarını ayıran milli futbolcu, Portekiz devi Benfica'ya gitti. Kısa sürede kırmızı-beyazlı kulübün vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. İlk yedi maçında attığı 8 gol attı. Kendini Benfica'nın efsane isimleri arasında buldu.

13. Esra Yıldız Kahraman

13. Esra Yıldız Kahraman

Boksör Kahraman, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 57 kilo yarı finalinde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybetti. Bronz madalyanın sahibi oldu.

14. Arda Güler

14. Arda Güler

Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki futbolcumuz, LaLiga'da 363 dakikada 6 gol atarak en kısa sürede en çok gol atan oyuncu oldu. Arda'dan önce rekor, 436 dakikda 6 golle Ronaldo'ya aitti.

Eflatun-beyazlı kulübünün başarısı için ter döken Arda, Milli Takım'ın EURO 2024 macerasında da öne çıkan isim oldu. Gürcistan'a karşı attığı golle, Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçında gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdı. Bu kulvarda da rekor Arda'dan önce Ronaldo'nundu.

15. Buse Tosun Çavuşoğlu

15. Buse Tosun Çavuşoğlu

Güreşçi Çavuşoğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda Kuzey Koreli Sol Gum Pak'ı yenerek bronz madalyaya ulaştı

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16. Toprak Razgatlıoğlu

16. Toprak Razgatlıoğlu

Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı ve kariyerinin ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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