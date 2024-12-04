2024 Yılında Elde Ettiği Başarılarla Göğsümüzü Kabartan Milli Sporcularımız!

Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki futbolcumuz, LaLiga'da 363 dakikada 6 gol atarak en kısa sürede en çok gol atan oyuncu oldu. Arda'dan önce rekor, 436 dakikda 6 golle Ronaldo'ya aitti.

Eflatun-beyazlı kulübünün başarısı için ter döken Arda, Milli Takım'ın EURO 2024 macerasında da öne çıkan isim oldu. Gürcistan'a karşı attığı golle, Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçında gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdı. Bu kulvarda da rekor Arda'dan önce Ronaldo'nundu.