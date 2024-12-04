2024 Yılında Elde Ettiği Başarılarla Göğsümüzü Kabartan Milli Sporcularımız!
2024 Yılında Elde Ettiği Başarılarla Göğsümüzü Kabartan Milli Sporcularımız!
2024 yılı, Türk sporunun altın yılı olarak hafızalara kazındı. Farklı branşlarda mücadele eden milli sporcularımız, yıl boyunca uluslararası arenada elde ettikleri başarılarla ülkemizi gururlandırdı. Şampiyonalardan madalyalarla dönen, rekorlar kıran ve Türk bayrağını en yüksekte dalgalandıran sporcular, hem azimleriyle hem de üstün yetenekleriyle adlarını tarihe yazdırdı. İşte, 2024 yılında başarılarıyla tüm Türkiye’nin kalbini fetheden sporcularımızın unutulmaz anları!
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1. Ediz Gürel
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2. Yusuf Dikeç - Şevval İlayda Tarhan
3. Kenan Yıldız
4. Yağız Kaan Erdoğmuş
5. Nafia Kuş Aydın
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6. Alperen Şengün
7. Taha Akgül
8. Kuzey Tunçelli
9. Hatice Akbaş
10. Ferdi Kadıoğlu
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11. Buse Naz Çakıroğlu
12. Kerem Aktürkoğlu
13. Esra Yıldız Kahraman
14. Arda Güler
15. Buse Tosun Çavuşoğlu
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16. Toprak Razgatlıoğlu
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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