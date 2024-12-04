2024 Yılında Emeklilik Kararı Alarak Futbola Veda Eden Yıldız Futbolcular!

2024 yılı, futbol dünyası için pek çok unutulmaz anı ve vedayı beraberinde getirdi. Sahalarda yıllarca iz bırakan, yetenekleriyle taraftarları büyüleyen ve sayısız başarıya imza atan birçok oyuncu, bu yıl aktif kariyerlerini sonlandırdı. İşte 2024 yılında futbola veda eden yıldızların kariyerlerine kısa bir yolculuk!