onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
2024 Yılında Emeklilik Kararı Alarak Futbola Veda Eden Yıldız Futbolcular!

2024 Yılında Emeklilik Kararı Alarak Futbola Veda Eden Yıldız Futbolcular!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.12.2024 - 13:19

2024 yılı, futbol dünyası için pek çok unutulmaz anı ve vedayı beraberinde getirdi. Sahalarda yıllarca iz bırakan, yetenekleriyle taraftarları büyüleyen ve sayısız başarıya imza atan birçok oyuncu, bu yıl aktif kariyerlerini sonlandırdı. İşte 2024 yılında futbola veda eden yıldızların kariyerlerine kısa bir yolculuk!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Raphael Varane

1. Raphael Varane

Yıllarca Real Madrid'de top koşturan defans oyuncusu, üç sezon Manchester United'ın formasını giydikten sonra Como'ya transfer olmuştu. Üst üste yaşadığı sakatlıklar, 31 yaşındaki emeklilik kararı almasına yol açtı.

2. Pepe

2. Pepe

Süper Lig'de Beşiktaş forması da giyen Portekizli savunmacı, 41 yaşında Porto ile yeşil sahalara veda etti.

3. Thiago Alcantara

3. Thiago Alcantara

Barcelona'da oynadığı dönemde dünyanın en dikkat çeken orta sahalarında biri olan İspanyol futbolcu, Livepool'da adeta sahada yoktu. İngiliz ekibiyle 68 maça çıktı fakat yalnıza 6 kez skora katkı sağlayabildi. 33 yaşında, 'tamam' dedi.

4. Bonucci

4. Bonucci

Türkiye'ye yolu düşen isimlerden biri de Bonucci oldu. İtalya'nın en unutulmaz savunmacıları arasına adını yazdıran 37 yaşındaki oyuncu, aktif futbol hayatını noktaladı.

5. Toni Kroos

5. Toni Kroos

2014'te Alman devi Münih'ten ayrılan ve 10 senedir Real Madrid formasıyla sahaya adım atan Toni Kroos, 34 yaşında kariyerini bitirme kararı aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Joe Hart

6. Joe Hart

İskoçya temsilcisi Celtic'in kalesini koruyan Joe Hart, 36 yaşında eldivenlerini bıraktı. İngiliz kaleci, City ile iki kez Premier Lig'i kazanmıştı.

7. Raul Garcia

7. Raul Garcia

LaLiga'da 609 maça çıkarak lig tarihine adını yazdıran İspanyol orta saha, 2015'ten bu yana formasını giydiği Atlethic ile futbol defterini kapattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın