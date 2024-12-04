2024 Yılında Emeklilik Kararı Alarak Futbola Veda Eden Yıldız Futbolcular!
2024 Yılında Emeklilik Kararı Alarak Futbola Veda Eden Yıldız Futbolcular!
2024 yılı, futbol dünyası için pek çok unutulmaz anı ve vedayı beraberinde getirdi. Sahalarda yıllarca iz bırakan, yetenekleriyle taraftarları büyüleyen ve sayısız başarıya imza atan birçok oyuncu, bu yıl aktif kariyerlerini sonlandırdı. İşte 2024 yılında futbola veda eden yıldızların kariyerlerine kısa bir yolculuk!
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1. Raphael Varane
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2. Pepe
3. Thiago Alcantara
4. Bonucci
5. Toni Kroos
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6. Joe Hart
7. Raul Garcia
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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