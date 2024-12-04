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Yeni İsimler Listede: 2024 Yılının En Çok Kazanan Sporcuları

Yeni İsimler Listede: 2024 Yılının En Çok Kazanan Sporcuları

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.12.2024 - 13:34

2024 yılı, sporcular için kazanç rekorlarının kırıldığı bir dönem oldu. Birçok yıldız, hem sahadaki performansları hem de sponsorluk anlaşmaları sayesinde yıllık kazançlarını katlayarak artırdı. Futbol dünyası, en yüksek gelirli sporculara ev sahipliği yaparken, basketbol ve Amerikan futbolu gibi farklı branşlardan da büyük kazanç sağlayan isimler dikkat çekiyor. İşte 2024'ün en çok kazanan 10 sporcusu ve kazançları. (Brandvm)

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10. Lamar Jackson

10. Lamar Jackson

9. Stephen Curry

9. Stephen Curry

8. Karim Benzema

8. Karim Benzema

7. Neymar

7. Neymar

6. Kylian Mbappe

6. Kylian Mbappe
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5. Giannis Antetokounmpo

5. Giannis Antetokounmpo

4. Canelo Álvarez

4. Canelo Álvarez

3. LeBron James

3. LeBron James

2. Lionel Messi

2. Lionel Messi

1. Cristiano Ronaldo

1. Cristiano Ronaldo

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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