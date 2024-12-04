Yeni İsimler Listede: 2024 Yılının En Çok Kazanan Sporcuları

2024 yılı, sporcular için kazanç rekorlarının kırıldığı bir dönem oldu. Birçok yıldız, hem sahadaki performansları hem de sponsorluk anlaşmaları sayesinde yıllık kazançlarını katlayarak artırdı. Futbol dünyası, en yüksek gelirli sporculara ev sahipliği yaparken, basketbol ve Amerikan futbolu gibi farklı branşlardan da büyük kazanç sağlayan isimler dikkat çekiyor. İşte 2024'ün en çok kazanan 10 sporcusu ve kazançları. (Brandvm)