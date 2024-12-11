Bu Yıl da Videolarla Kahkahaya Doyduk: 2024 Yılında Bizi Kahkaha Krizine Sokan Videolar

Bildiğiniz üzere bir mizah ülkesiyiz. Ülkemizin gündemi ne olursa olsun, her konudan mizah çıkarabiliyoruz. Yine mizah dolu koskoca bir yılı geride bıraktık. 2024 senesinde de birbirinden komik videolarla sosyal medyada mizaha doyduk. Biz de yıl boyunca bu videoları sizlerle buluşturduk. Yılı kapatırken, videoları sizler için bir araya getirdik.
Yeni bir yıla girerken, geride bıraktığımız yılı kahkahalarla hatırlayalım.
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1. Araçlarına bağladıkları lastikle kayak yapan gençlere iki köpek eşlik etmek isteyince yaşanan komik anlar;
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2. Seçim dönemi de elbette mizahla geçti;
3. TikTok canlı yayınında ezan okuyan bir kullanıcıya hediye gönderilince ortaya çıkan o ilginç görüntü;
4. Türkçe atasözlerini tamamlamaya çalışan Brezilyalı yaptığı mantıklı tahminlerle güldürdü;
5. Torununa pavyonun ne demek olduğunu anlatmaya çalışan anneanne kullandığı tabirlerle hepimizi güldürmüştü;
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6. Türk hamamına giden Koreli gencin tellakla imtihanı;
7. Kız arkadaşını kasksız taşıyan motorcu ile trafik polisinin gülümseten diyaloğu;
8. Fıkraları aratmayan o olay;
9. Burun ameliyatı sonrası narkozun etkisindeyken “Doğum yaptın” şakasına maruz kalan genç;
10. İstanbul Esenler’de sokaktan geçenlere kök söktüren kedi “Yedi Bela Hüsnü”;
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11. Indiana Pacers, Lakers maçının son 2 dakikasına 19 sayı önde girince lakers taraftarına ağlama filtresi yaptığı o ikonik anlar;
12. Seda Sayan'ın meşhur filtrelerinden nasibini alan usta;
13. Sahnede kendisini bir türlü bırakmayan hayranı tarafından zor anlar yaşayan Kurtuluş Kuş;
14. Babalarını ilk kez sakalsız gören minikler;
15. Tayland'da 'ateş mesajı' yaptırırken rahatlamak yerine daha da gerilen turist;
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16. Türkiye'ye gelen bir gurbetçinin "Türkiye'de ölmeden ekmek almaya gitmek" videosu hem güldürmüş hem düşündürmüştü;
17. Teknede romantik bir evlenme teklif etmek isterken rüzgarın azizliğine uğrayan çift;
18. İlk Kez Türk berberine Gidip Recep İvedik'e dönen turist;
19. Bir kedi veteriner muayenesi sırasında ortalığı birbirine katan kedi;
20. Vücut geliştirme ile uğraşan sporcuların ilk kez pilates denediği anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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