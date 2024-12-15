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İstanbul'da Kutu Bile Para: Beylikdüzü'nde 272 Bin TL'ye Satılan 1 Oda 1 Tuvalet Ev

İstanbul'da Kutu Bile Para: Beylikdüzü'nde 272 Bin TL'ye Satılan 1 Oda 1 Tuvalet Ev

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.12.2024 - 13:12

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Ekonomideki kötü gidişat et çok konut fiyatlarını etkiledi bildiğiniz üzere. Hem kiralar hem ev fiyatları akılalmaz bir boyuta ulaştı. Bunun için çeşitli önlemler alınsa da herhangi bir gelişme olmadı. Bu da ev demeye bin şahit isteyecek mekanların bile ev statüsüne geçmesine sebep oldu. İlan sitelerinde gördüğümüz uygun fiyatlı evler her birimize akıl tutulması yaşatıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DDlxQ4AIibK/
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'cemlikvlg' isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Beylikdüzü'nde 272 bin TL'ye satılan bir evi gezdi.

'cemlikvlg' isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Beylikdüzü'nde 272 bin TL'ye satılan bir evi gezdi.

1 oda ve 1 tuvaletten oluşan evi görenler bunun bile ev diye satılıyor olmasına tepki gösterdi.

1 oda ve 1 tuvaletten oluşan evi görenler bunun bile ev diye satılıyor olmasına tepki gösterdi.

İşte o ev;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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