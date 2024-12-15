İstanbul'da Kutu Bile Para: Beylikdüzü'nde 272 Bin TL'ye Satılan 1 Oda 1 Tuvalet Ev

Ekonomideki kötü gidişat et çok konut fiyatlarını etkiledi bildiğiniz üzere. Hem kiralar hem ev fiyatları akılalmaz bir boyuta ulaştı. Bunun için çeşitli önlemler alınsa da herhangi bir gelişme olmadı. Bu da ev demeye bin şahit isteyecek mekanların bile ev statüsüne geçmesine sebep oldu. İlan sitelerinde gördüğümüz uygun fiyatlı evler her birimize akıl tutulması yaşatıyor.