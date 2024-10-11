Korku Filmi Dekoru Gibi: Dünyayı Gezen Bir Gezgin Bulduğu Uygun Fiyatlı Bir Garip Evi Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DAyKkPsMpci/
Seyahat etmenin en meşakkatli yanı konaklama olabiliyor. Hem temiz, hem güvenli hem de uygun fiyatlı mekanı bulmak her zaman kolay değil. Bunlardan birini seçerken diğerlerinden vazgeçmeniz gerekebiliyor. Dünyayı gezdiği videolar paylaşan Mustada Karaaslan da uygun fiyatlı bir ev seçimi yaptıktan sonra karşılaştığı manzarayı paylaştı.
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Balkanlarda ucuz bir ev bulduğu için sevinen gezgin, eve girince pek de mutlu olamadı.
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Bulunan eşyalar ve elektrik sistemiyle korku filmlerini aratmayan o ev, sadece izlerken bile ürküttü.
İşte o otel;
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