Korku Filmi Dekoru Gibi: Dünyayı Gezen Bir Gezgin Bulduğu Uygun Fiyatlı Bir Garip Evi Paylaştı

Seyahat etmenin en meşakkatli yanı konaklama olabiliyor. Hem temiz, hem güvenli hem de uygun fiyatlı mekanı bulmak her zaman kolay değil. Bunlardan birini seçerken diğerlerinden vazgeçmeniz gerekebiliyor. Dünyayı gezdiği videolar paylaşan Mustada Karaaslan da uygun fiyatlı bir ev seçimi yaptıktan sonra karşılaştığı manzarayı paylaştı.