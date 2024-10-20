Motor Tutkunu Bir Minikten Kalpleri Isıtan Hareket: Yoldu Durdurduğu Motorcuya Kendi Çikolatasını Verdi

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DBMCnIjthTe/
Birçok insan için motorlar, sadece bir ulaşım aracından çok daha fazlasını temsil eder. Onlar, bir tutkunun, bir yaşam tarzının, hatta bazen bir var oluş biçiminin sembolüdür. Bu tutku bazen çok küçük yaşlarda başlayabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Minik bir motor tutkunu, yolda gördüğü motorcuyu durdurarak ona sorular sordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ardından kendi çikolatasını ikram etmek isteyen miniğin o anları kalpleri ısıttı.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın