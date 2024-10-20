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Motor Tutkunu Bir Minikten Kalpleri Isıtan Hareket: Yoldu Durdurduğu Motorcuya Kendi Çikolatasını Verdi

Motor Tutkunu Bir Minikten Kalpleri Isıtan Hareket: Yoldu Durdurduğu Motorcuya Kendi Çikolatasını Verdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 11:07

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Birçok insan için motorlar, sadece bir ulaşım aracından çok daha fazlasını temsil eder. Onlar, bir tutkunun, bir yaşam tarzının, hatta bazen bir var oluş biçiminin sembolüdür. Bu tutku bazen çok küçük yaşlarda başlayabilir.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DBMCnIjthTe/
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Minik bir motor tutkunu, yolda gördüğü motorcuyu durdurarak ona sorular sordu.

Minik bir motor tutkunu, yolda gördüğü motorcuyu durdurarak ona sorular sordu.

Ardından kendi çikolatasını ikram etmek isteyen miniğin o anları kalpleri ısıttı.

Ardından kendi çikolatasını ikram etmek isteyen miniğin o anları kalpleri ısıttı.

İşte o video;

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