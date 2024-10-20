Bir Vatandaş Her İlimizde Farklı Bir Ulaşım Kartı Kullanılmasına Dikkat Çekti: "81 İli Tamamlamak Dileğiyle"

Ulaşım kartları her birimizin temel ihtiyacı. Ülkemizin her bir ilinde ulaşım için bambaşka kartlar kullanılıyor. Bu sebeple başka bir şehre gittiğimizde ilk iş bir ulaşım kartı edinmek olabiliyor. Bu özellikle şehirlerarası çalışanları ve sık seyahat edenleri oldukça zorluyor.
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Bir vatandaş, gittiği her ilden aldığı ulaşım kartlarını paylaşarak bu duruma dikkat çekti.
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"81 ili tamamlamak dileğiyle" notuyla paylaştığı videoya pek çok kişi aynı dertten muzdarip olduklarını yazdı.
İşte o video;
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