Amerika Semalarında Gezen Bir Türk Karşılaştığı Büyüleyici Manzaraları Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBJ2aT...
Amerika, ülkenin sembolleri ve nefes kesen manzaralarıyla adeta bir görsel şölen sunuyor. Özgürlüğün simgesi olan Özgürlük Heykeli'nden, modern mimarinin başyapıtlarından olan Golden Gate Köprüsü'ne kadar, Amerika'nın her köşesi, kendine özgü bir simge barındırıyor.
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Amerika semalarında helikopterle bir tur gerçekleştiren kadın, gördüğü manzaraları paylaştı.
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Film ve dizilerde gördüğümüz yapıların gökyüzünden görüntüsü beğeni topladı.
İşte o video;
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