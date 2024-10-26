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Amerika Semalarında Gezen Bir Türk Karşılaştığı Büyüleyici Manzaraları Paylaştı

Amerika Semalarında Gezen Bir Türk Karşılaştığı Büyüleyici Manzaraları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
26.10.2024 - 18:40

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Amerika, ülkenin sembolleri ve nefes kesen manzaralarıyla adeta bir görsel şölen sunuyor. Özgürlüğün simgesi olan Özgürlük Heykeli'nden, modern mimarinin başyapıtlarından olan Golden Gate Köprüsü'ne kadar, Amerika'nın her köşesi, kendine özgü bir simge barındırıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBJ2aT...
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Amerika semalarında helikopterle bir tur gerçekleştiren kadın, gördüğü manzaraları paylaştı.

Amerika semalarında helikopterle bir tur gerçekleştiren kadın, gördüğü manzaraları paylaştı.

Film ve dizilerde gördüğümüz yapıların gökyüzünden görüntüsü beğeni topladı.

Film ve dizilerde gördüğümüz yapıların gökyüzünden görüntüsü beğeni topladı.

İşte o video;

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