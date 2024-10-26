Amerika Semalarında Gezen Bir Türk Karşılaştığı Büyüleyici Manzaraları Paylaştı

Amerika, ülkenin sembolleri ve nefes kesen manzaralarıyla adeta bir görsel şölen sunuyor. Özgürlüğün simgesi olan Özgürlük Heykeli'nden, modern mimarinin başyapıtlarından olan Golden Gate Köprüsü'ne kadar, Amerika'nın her köşesi, kendine özgü bir simge barındırıyor.