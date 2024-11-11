Kızıl Goncalar'da Atatürk Sahnesi Gündem Oldu: "Mustafa Kemal Bir Fikir Adamıdır!"
Kızıl Goncalar'da Atatürk Sahnesi Gündem Oldu: "Mustafa Kemal Bir Fikir Adamıdır!"
NOW TV ekranlarının sevilen yapımı Kızıl Goncalar, pazartesi akşamlarının zirvesinde yer almaya devam ediyor. İlk sezonuyla RTÜK engeline takılan dizi, büyük bir izleyici kitlesi elde etmesiyle birlikte ekranlardaki yerini sağlamlaştırmış oldu. Hemen her bölümüyle gündem olan ve alt metni sıkça tartışılan dizinin son bölümüne Levent damga vurdu. Levent'in yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler büyük beğeni topladı. 'Mustafa Kemal bir fikir adamıdır!' sözleri sosyal medyada paylaşıldı.
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Kızıl Goncalar yine efsane bir bölümle daha ekranlara geldi.
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Dizide haftalardır beklediğimiz gelişme sonunda yaşandı. Cüneyd geri döndü diyebiliriz!
Ancak bölümde Cüneyd'in dönmesi kadar izleyiciyi etkileyecek bir şey daha yaşandı. Levent'in Atatürk'le ilgili sarf ettiği sözler büyük alkış topladı!
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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