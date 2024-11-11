Kızıl Goncalar'da Atatürk Sahnesi Gündem Oldu: "Mustafa Kemal Bir Fikir Adamıdır!"

NOW TV ekranlarının sevilen yapımı Kızıl Goncalar, pazartesi akşamlarının zirvesinde yer almaya devam ediyor. İlk sezonuyla RTÜK engeline takılan dizi, büyük bir izleyici kitlesi elde etmesiyle birlikte ekranlardaki yerini sağlamlaştırmış oldu. Hemen her bölümüyle gündem olan ve alt metni sıkça tartışılan dizinin son bölümüne Levent damga vurdu. Levent'in yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler büyük beğeni topladı. 'Mustafa Kemal bir fikir adamıdır!' sözleri sosyal medyada paylaşıldı.