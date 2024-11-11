Su Burcu Yazgı Coşkun'a Rol Arkadaşı Burak Deniz'le "Çocukken de Birlikte Rol Aldınız" Vurgusu!

Bir Gece Masalı'nın başrolleri Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz arasındaki yaş farkı eleştirilmişti. Ancak dizinin başlamasıyla birlikte ikilinin yakaladığı uyum çok beğenilmişti. Bu da dizinin reytinglerine yansıdı ve dizi sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başardı.

Dizinin başrol oyuncularından Su Burcu Yazgı Coşkun, katıldığı bir davette soruları yanıtladı. Ünlü oyuncu, partneriyle her şeyin güzel gittiğini belirtti.

Kaynak: Muhabir Online