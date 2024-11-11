Su Burcu Yazgı Coşkun'a Rol Arkadaşı Burak Deniz'le "Çocukken de Birlikte Rol Aldınız" Vurgusu!
Su Burcu Yazgı Coşkun'a Rol Arkadaşı Burak Deniz'le "Çocukken de Birlikte Rol Aldınız" Vurgusu!
Bir Gece Masalı'nın başrolleri Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz arasındaki yaş farkı eleştirilmişti. Ancak dizinin başlamasıyla birlikte ikilinin yakaladığı uyum çok beğenilmişti. Bu da dizinin reytinglerine yansıdı ve dizi sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başardı.
Dizinin başrol oyuncularından Su Burcu Yazgı Coşkun, katıldığı bir davette soruları yanıtladı. Ünlü oyuncu, partneriyle her şeyin güzel gittiğini belirtti.
Kaynak: Muhabir Online
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ATV ekranlarında yayınlanan ve sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Bir Gece Masalı, reytinglerde zirveyi zorlamaya devam ediyor.
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Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz arasındaki yaş farkı önceleri eleştirilse de, dizi başladıktan sonra ikili arasındaki uyum büyük beğeni toplamıştı.
İzleyicinin ilgisi ve ikili arasındaki uyum ile dizinin şimdiden ikinci sezon onayı almış olduğuna inanılıyor.
Her fırsatta birbirini öven Su Burcu Yazgı Coşkun ile Burak Deniz ikilisi, bir arada değilken de yine birbirlerinden bahsetmeden duramıyorlar.
Coşkun, çocukkende birlikte oynadığı Burak Deniz'le partnerliğinin güzel gittiğini vurguladı.
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