AsLaz Fanları Fena Keyiflendi: Yabani Dizisi Rose d’Or Ödülleri’nde “En İyi Dizi” Adayı Oldu!

NOW TV ekranlarında yayınlanan Yabani dizisi ikinci sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor. Büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizi, yan karakterlerin ana karakterlerin önüne geçmesi sebebiyle izleyicisini ikiye bölmüştü. Final kararından dizinin fanlarının istek ve ısrarıyla kurtulan dizi, ikinci sezonunun uzamasını da yine bu şekilde sağlamıştı. Özellikle Asi ve Alaz'ın hayranlarının bir karar merciine dönüştüğü dizi, başarısını uluslararası boyuta taşıdı. Sevilen dizi Yabani, uluslararası eğlence ve medya sektöründe ‘mükemmellik ve başarının altın standardı’ olarak tanımlanan Rose d’Or Ödülleri’nde “En İyi Dizi” kategorisinde aday gösterildi.