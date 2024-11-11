AsLaz Fanları Fena Keyiflendi: Yabani Dizisi Rose d’Or Ödülleri’nde “En İyi Dizi” Adayı Oldu!
AsLaz Fanları Fena Keyiflendi: Yabani Dizisi Rose d’Or Ödülleri’nde “En İyi Dizi” Adayı Oldu!
NOW TV ekranlarında yayınlanan Yabani dizisi ikinci sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor. Büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizi, yan karakterlerin ana karakterlerin önüne geçmesi sebebiyle izleyicisini ikiye bölmüştü. Final kararından dizinin fanlarının istek ve ısrarıyla kurtulan dizi, ikinci sezonunun uzamasını da yine bu şekilde sağlamıştı. Özellikle Asi ve Alaz'ın hayranlarının bir karar merciine dönüştüğü dizi, başarısını uluslararası boyuta taşıdı. Sevilen dizi Yabani, uluslararası eğlence ve medya sektöründe ‘mükemmellik ve başarının altın standardı’ olarak tanımlanan Rose d’Or Ödülleri’nde “En İyi Dizi” kategorisinde aday gösterildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW TV ekranlarında geçtiğimiz sezon yayınlanmaya başlayan Yabani dizisi büyük bir izleyici kitlesi elde etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatta defalarca kez final kararı almış, izleyicilerinin sevgisi sayesinde bu karardan dönülmüştü.
2. sezonunda da tamam mı devam mı kararı bir türlü verilemeyen ancak en son aralık sonuna kadar kesin olarak devam edeceği belirtilen dizi büyük bir başarı yakaladı.
Dizi, uluslararası alanda ‘mükemmellik ve başarının altın standardı’ olarak tanımlanan Rose d'or Ödülleri'nde En İyi Dizi kategorisinde aday gösterildi!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın