Fenerbahçeli Futbolcu Gönül Dağı Dizisinin Oyuncusuyla Aşk Yaşadığını İtiraf Etti!

Son zamanlarda futbolcular ve ünlü isimler arasındaki aşkları sık sık duyar olduk. Özellikle Devrim Özkan ve Lucas Torreira arasındaki büyük aşk hemen hemen her gün gündemimizde yer alıyor malumunuz. Futbol dünyasıyla dizi dünyasını birleştiren bir aşk haberi daha ortaya çıktı! Bu kez Fenerbahçeli bir futbolcu, Gönül Dağı dizisinin güzeller güzeli oyuncusuyla yaşadığı aşkı herkese duyurdu.

Bakalım hangi ünlü futbolcu ile hangi ünlü oyuncu yeni bir aşka yelken açmış?