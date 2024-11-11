MasterChef Hakan Sezonun Başından Beri Tartışmalı Olduğu Nigar'ın Elenmesine İmalı Bir Paylaşım Yaptı!

MasterChef'te elemelerin ardından 12 yarışmacı kaldı ve final heyecanı daha şimdiden başladı. Yaklaşık 2 ay sonra gerçekleşecek büyük finale kimlerin kalacağı şimdiden merak ediliyor. Tabii elemeler de bir o kadar heyecanlı geçiyor. Yarışmanın başından bu yana Nigar'la sorun yaşayan Hakan geçtiğimiz haftalarda elenmişti. Bu hafta Nigar'ın elenmesiyle birlikte Hakan'dan imalı bir paylaşım geldi.