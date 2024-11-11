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MasterChef Hakan Sezonun Başından Beri Tartışmalı Olduğu Nigar'ın Elenmesine İmalı Bir Paylaşım Yaptı!

MasterChef Hakan Sezonun Başından Beri Tartışmalı Olduğu Nigar'ın Elenmesine İmalı Bir Paylaşım Yaptı!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.11.2024 - 19:13

MasterChef'te elemelerin ardından 12 yarışmacı kaldı ve final heyecanı daha şimdiden başladı. Yaklaşık 2 ay sonra gerçekleşecek büyük finale kimlerin kalacağı şimdiden merak ediliyor. Tabii elemeler de bir o kadar heyecanlı geçiyor. Yarışmanın başından bu yana Nigar'la sorun yaşayan Hakan geçtiğimiz haftalarda elenmişti. Bu hafta Nigar'ın elenmesiyle birlikte Hakan'dan imalı bir paylaşım geldi.

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Heyecanın dorukta olduğu MasterChef'te gerçekleşen son elemeyle birlikte 12 yarışmacı kaldı.

Heyecanın dorukta olduğu MasterChef'te gerçekleşen son elemeyle birlikte 12 yarışmacı kaldı.

Kıyasıya geçen mücadelenin ardından dün akşamki eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Nigar olmuştu.

Kıyasıya geçen mücadelenin ardından dün akşamki eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Nigar olmuştu.

Biliyorsunuz her ikisi de yarışmada yer aldığı süre boyunca Hakan ve Nigar'ın yıldızları bir türlü barışmamıştı.

Biliyorsunuz her ikisi de yarışmada yer aldığı süre boyunca Hakan ve Nigar'ın yıldızları bir türlü barışmamıştı.

Hatta Hakan, Nigar'ın eşinin kendisini tehdit ettiğini iddia etmiş; bu olaydan kısa bir süre sonra da elenmişti.

Hatta Hakan, Nigar'ın eşinin kendisini tehdit ettiğini iddia etmiş; bu olaydan kısa bir süre sonra da elenmişti.

Nigar'ın elenmesiyle birlikte Hakan keyif kahvesi içtiği anlara ait bir videoyu Instagram hesabından paylaştı.

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