Hasan Can Kaya Kimdir, Kaç Yaşında? Konuşanlar Hasan Can Kaya Nereli, Eğitimi Ne?
Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında? Hasan Can Kaya nereli? Konuşanlar programıyla müthiş bir çıkış yakalayan ünlü komedyen ve stand up'çı Hasan Can Kaya hakkında merak edilenler...
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Hasan Can Kaya Kimdir?
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Hasan Can Kaya Kaç Yaşında?
Hasan Can Kaya Aslen Nerelidir?
Hasan Can Kaya'nın Kariyer Başlangıcı
Hasan Can Kaya'nın Özel Hayatı
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Hasan Can Kaya'nın Öne Çıkan Açıklamaları
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Hasan Can Kaya'nın Güncel Projeleri
Hasan Can Kaya'nın Ödülleri ve Adaylıkları
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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