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Hasan Can Kaya Kimdir, Kaç Yaşında? Konuşanlar Hasan Can Kaya Nereli, Eğitimi Ne?

Hasan Can Kaya Kimdir, Kaç Yaşında? Konuşanlar Hasan Can Kaya Nereli, Eğitimi Ne?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.04.2025 - 16:21

Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında? Hasan Can Kaya nereli? Konuşanlar programıyla müthiş bir çıkış yakalayan ünlü komedyen ve stand up'çı Hasan Can Kaya hakkında merak edilenler...

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Hasan Can Kaya Kimdir?

hasan can kaya kimdir

Lise yıllarında sinema sektörüne adım atarak setlerde çeşitli görevlerde bulunan ve senaristlik yapan Hasan Can Kaya, '1 Erkek 1 Kadın' dizisinde senarist olarak çalışırken stand-up komediye yönelmiş ve Leman Kültür Beşiktaş sahnesinde performanslar sergilemiştir. 

Ocak 2020'de kendi formatı olan 'Konuşanlar' adlı talk show programını YouTube'da yayınlamaya başlamış, programın gördüğü ilgi üzerine Aralık 2020'de Exxen platformuna taşınmıştır. Kaya, bu programla birlikte Türkiye'nin önde gelen komedyenlerinden biri haline gelmiştir.

Hasan Can Kaya Kaç Yaşında?

Hasan Can Kaya Kaç Yaşında?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 doğumlu olup, 2025 itibarıyla 35 yaşındadır. Boyu 1.75 metre, kilosu ise 73 kilogramdır. Yay burcu olan komedyen, samimi ve enerjik sahne performanslarıyla tanınmaktadır.​

Hasan Can Kaya Aslen Nerelidir?

Hasan Can Kaya Aslen Nerelidir?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989'da İstanbul'un Güngören ilçesinde doğmuştur. Aslen Malatyalı olan Kaya, çocukluğunu Güngören sokaklarında geçirmiştir. 

Ailesi hakkında yaptığı açıklamalarda, babasının kanser nedeniyle vefat ettiğini ve bu süreçte senaristlik kariyerine ara verdiğini belirtmiştir. Annesinin ise bu dönemde büyük zorluklar yaşadığını ifade eden Kaya, 'Annem daha çok çekti, göremeseydi delirirdim' sözleriyle duygularını dile getirmiştir.

Hasan Can Kaya'nın Kariyer Başlangıcı

Hasan Can Kaya'nın Kariyer Başlangıcı

Hasan Can Kaya'nın kariyeri, televizyon sektöründe kamera arkasında başladığı yıllarla şekillenmiştir. Genç yaşta setlerde çeşitli görevlerde çalışmış, ardından senaristlik yapmaya başlamıştır. Özellikle “1 Erkek 1 Kadın” dizisinde senarist olarak yer almasıyla sektörde dikkat çekmiştir. Ancak asıl çıkışını, mizahi tarzını sahnede anlatmak istemesiyle yapmıştır.

Stand-up performanslarına Leman Kültür Beşiktaş sahnesinde başlayan Kaya, kısa sürede kendine sadık bir izleyici kitlesi oluşturmuştur. Ocak 2020’de kendi formatı olan “Konuşanlar” programını YouTube’da yayınlamaya başlamış, büyük bir ilgi görmesinin ardından Aralık 2020’de Exxen platformuna transfer olmuştur. Bu program, Hasan Can Kaya’yı Türkiye’nin en popüler komedyenlerinden biri haline getirmiştir.

Hasan Can Kaya'nın Özel Hayatı

Hasan Can Kaya'nın Özel Hayatı

Hasan Can Kaya, özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden bir isimdir. Ancak, kamuoyuna yansıyan ilişkileri ve açıklamaları zaman zaman magazin gündeminde yer almıştır.​

Hasan Can Kaya, yaklaşık 2,5 yıl boyunca yönetmen Sultan San ile bir ilişki yaşamıştır. Sultan San, 'Konuşanlar' programının yönetmenliğini üstlenmiş ve ikili hem profesyonel hem de özel hayatlarında birlikte çalışmıştır. Ancak, 2021 yılında çiftin yolları ayrılmıştır. Ayrılık sonrası Hasan Can Kaya, 'Karşılıklı aldığımız bir karar. Arka planda özel bir neden yok. İş ilişkimiz eskisi gibi devam edecek' şeklinde bir açıklama yapmıştır.

Ayrılığın ardından, Hasan Can Kaya'nın Çeşme'de tanıştığı bir kadınla yakınlaştığı ve bu durumun ayrılığa neden olduğu iddiaları basında yer almıştır.  Ancak, bu iddialar taraflarca doğrulanmamıştır.

Ayrıca, Hasan Can Kaya'nın oyuncu Sevda Erginci ile aşk yaşadığına dair iddialar da ortaya atılmıştır. Ancak, Sevda Erginci bu iddiaları yalanlayarak, 'Arkadaşım Hasan Can. Onun insana yaklaşımı öyle. Ben de ilk tanıştığımız zaman Hasan Can bana tuhaf gelmişti' ifadelerini kullanmıştır.

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Hasan Can Kaya'nın Öne Çıkan Açıklamaları

Hasan Can Kaya'nın Öne Çıkan Açıklamaları
  • “Aslında en çok devleti güldürüyormuşum.”

  • Yıllık yaklaşık 30 milyon TL vergi ödediğini belirterek, 'Kimin ne kazandığını bilmiyorum ama ne kadar vergi ödediğimi biliyorum. Aslında ben en çok devleti güldürüyormuşum' dedi. 

  • “Her yıl başında bir hafta hastanede dinlenmek rutinim oldu.”

  • Zatürre nedeniyle hastanede tedavi gören Kaya, 'Artık bağışıklık sistemim pes edene kadar aylarca uyumadan çalışıp, her yıl başında bir hafta hastanede dinlenmek rutinim oldu' ifadelerini kullandı. 

  • Acun ağabey ile yürüyorum.”

  • Exxen'e geçiş sürecinde, 'Ona öyle teklifler yapıldı ki biz 1 veriyorsak onlar 4-5 teklif etti. Hasan Can ise 'Ben Acun ağabey ile yürüyorum' dedi' şeklinde açıklamada bulundu. 

  • “Veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş.”

  • Cem Yılmaz ile yaşadığı polemik sonrası, 'Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş' diyerek esprili bir dille yanıt verdi. 

  • “Hunharca öpüştük.”

  • 'Çok Aşk' filmindeki sevişme sahneleriyle ilgili olarak, 'Hunharca öpüştük' açıklamasıyla dikkat çekti. 

  • “En büyük fantazim İngilizce stand-up yapmak.”

  • Uluslararası sahnelerde performans sergileme hayalini dile getirerek, 'En büyük fantazim İngilizce stand-up yapmak' dedi.

Hasan Can Kaya'nın Yer Aldığı Televizyon Projeleri

Hasan Can Kaya'nın Yer Aldığı Televizyon Projeleri

Konuşanlar (2020–günümüz)

Sunucu ve Yapımcı  Hasan Can Kaya'nın 2020 yılında YouTube'da başlattığı ve büyük ilgi gören talk-show programı 'Konuşanlar', Aralık 2020'de Exxen platformuna taşındı. Program, Kaya'nın interaktif sunumu ve izleyicilerle kurduğu samimi diyaloglarla dikkat çekmektedir. ​

Bir Yeraltı Sit-Com'u (2021)

Başrol  2021 yılında Exxen'de yayınlanan 'Bir Yeraltı Sit-Com'u', Hasan Can Kaya'nın başrolünde yer aldığı ve mizahi unsurlarla dolu bir yapımdır.

Hasan Can Kaya'nın Yer Aldığı Filmler

Hasan Can Kaya'nın Yer Aldığı Filmler

Çok Aşk (2023) – Senarist ve Başrol Oyuncusu: Coşkun  

Hasan Can Kaya'nın senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği 'Çok Aşk', 27 Ekim 2023'te vizyona girmiştir. Filmde, korsan film satıcısı Coşkun'un, hem aşkı Ayla'nın kalbini kazanmaya çalışması hem de sinema tutkusunun peşinden koşması konu edilmiştir. Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün üstlendiği filmde, Büşra Pekin, Şebnem Sönmez, Barış Yıldız, Ege Aydan, Bahtiyar Engin, Berkan Şal ve Uğur Yücel gibi isimler de yer almıştır. ​

Hasan Can Kaya'nın Güncel Projeleri

Hasan Can Kaya'nın Güncel Projeleri

1. Konuşanlar (Exxen)

Hasan Can Kaya'nın sunduğu 'Konuşanlar' programı, Exxen platformunda yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Program, interaktif formatı ve mizahi içeriğiyle geniş bir izleyici kitlesine hitap etmektedir.​

2. Stand-Up Gösterileri ve Turneler

Hasan Can Kaya, Türkiye ve yurt dışında düzenlediği stand-up gösterileriyle sahne performanslarını sürdürüyor. Özellikle Avrupa ve Amerika'da gerçekleştirdiği turnelerle uluslararası izleyici kitlesini genişletmektedir.​

Planlanan Projeler

Forbes Türkiye'nin haberine göre, Hasan Can Kaya 2025 sonuna kadar 12 yeni proje hayata geçirmeyi planlamaktadır. Bu projeler arasında şunlar bulunmaktadır:​

  • Stand-Up Filmi: Kaya, sahne performanslarını beyaz perdeye taşıyacak bir stand-up filmi üzerinde çalışmaktadır.​

  • Yurt Dışında Çekilecek Sinema Filmi ve Dizi: Uluslararası alanda çekilecek bir sinema filmi ve dizi projesi planlanmaktadır.​

  • Yurt Dışında Yayınlanacak Yarışma Formatı: Yurt dışında yayınlanacak bir yarışma formatı üzerinde çalışmalar sürmektedir.​

Bu projelerle Hasan Can Kaya, kariyerini uluslararası platformlara taşımayı hedeflemektedir.​

Hasan Can Kaya'nın Ödülleri ve Adaylıkları

hasan can kaya ödül

2020 Yılındaki Ödülleri ve Adaylıkları

  • Life & Beauty Awards – Yılın Güldüren İnternet Formatı: Konuşanlar

  • İTÜ 10. Sosyal Medya Ödülleri – En İyi Talk ShowKonuşanlar

  • Sinemaport Ödülleri – En İyi TiyatroKonuşanlar

  • International Leaders of Branding Summit Awards – Yılın En Başarılı Komedyeni: Hasan Can Kaya

  • Arel Üniversitesi 6. Medya Ödülleri – Yılın En Beğenilen YouTube Yayıncısı: Hasan Can Kaya

  • Gelişen Türkiye Ödülleri – Yılın En Başarılı Komedyeni: Hasan Can Kaya

  • ODTÜ IEEE Kulübü Sosyal Medya Ödülleri – En İyi Talk Show: Konuşanlar

  • Galatasaray Üniversitesi Yılın EN'leri – En İyi YouTube Kanalı: Konuşanlar

  • Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri – Yılın En İyi Talk Show Programı: Konuşanlar

  • Quality of Magazine 12. Quality Ödülleri – En Quality Stand-up Sanatçısı: Hasan Can Kaya

  • Girne Amerikan Üniversitesi Golden Wings Dijital İçerik Ödülleri – En İyi YouTube Sohbet ve Eğlence Kanalı: Konuşanlar

  • Hacettepe Üniversitesi 3. Kristal Geyik Ödülleri – En İyi Sahne Sanatçısı: Hasan Can Kaya

  • Göktürk Dergisi Yılın EN'leri Ödülü – Yılın En İyi Talk Show Programı: Konuşanlar

  • İstanbul Üniversitesi 7. Altın 61 Ödülleri – Yılın En İyi Talk Show Programı: Konuşanlar

  • 47. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Dijital İçerik: Konuşanlar

  • BPOP KKTC – Türkiye Sanat Ödülleri – Yılın Erkek Komedyeni: Hasan Can Kaya

2021 Yılındaki Ödülleri ve Adaylıkları

  • Uluslararası Kristal Ödülleri – En İyi Stand-up Sanatçısı: Hasan Can Kaya

  • İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Ödülleri – Yılın En İyi Talk Show Programı: Konuşanlar

  • Hacettepe Üniversitesi 4. Kristal Geyik Ödülleri – Sahne Sanatları: Yılın En İyisi: Konuşanlar

  • Türkiye & Avrupa İş Dünyası Ödülleri – Yılın En Başarılı Komedyeni: Hasan Can Kaya

  • Uluslararası İstanbul Ödülleri – En İyi Dijital Talk Show Programı: Konuşanlar

  • Uluslararası Medya Ödülleri 2 – Yılın Talk Show'u: Konuşanlar

  • Magazin Gazetecileri Derneği 26. Altın Objektif Ödülleri – Talk Show Programı: Konuşanlar

  • 48. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Dijital İçerik: Konuşanlar

  • Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Ödülleri – En İyi Yerli Dijital Talk Show: Konuşanlar

  • Onedio 'Ne Seneydi Be' Ödülleri – En İyi Dijital İçerik: Konuşanlar

  • İstanbul Üniversitesi 8. Altın 61 Ödülleri – En İyi Dijital İçerik: Konuşanlar

  • Yıldız Teknik Üniversitesi 21. Altınyıldız Classics Ödülleri – En İyi Dijital İçerik: Konuşanlar

2022 Yılındaki Ödülleri ve Adaylıkları

  • 49. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Dijital İçerik: Konuşanlar

  • İstanbul Üniversitesi 9. Altın 61 Ödülleri – Yılın Komedyeni: Hasan Can Kaya

  • İTÜ Yatırım Kulübü Trendler Zirvesi – Yılın En Trend Komedyeni: Hasan Can Kaya

  • İTÜ Sosyal Medya Ödülleri – En İyi Komedyen: Hasan Can Kaya

  • En İyi Talk ShowKonuşanlar – Hasan Can Kaya

  • 11. Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Ödülleri – Yılın En İyi Dijital Talk Show'u: Konuşanlar

  • SİNEGED - Yeşilçam'dan Bugüne Türk Sineması Ödülleri – Yeşilçam'dan Bugüne Türk Sineması Ödülü: Hasan Can Kaya

  • Onedio 'Ne Seneydi Be' Ödülleri – En İyi Dijital İçerik: Konuşanlar

  • Bahçeşehir Üniversitesi Radyosu ve Müzik OnAir Ödülleri – En İyi Show Programı: Konuşanlar

  • İTÜ EMOS Başarı Ödülleri – Yılın En Başarılı Komedyeni: Hasan Can Kaya

  • Müzikonair Medya ve Sanat Ödülleri – En İyi Komedyen: Hasan Can Kaya

  • En İyi Talk ShowKonuşanlar – Hasan Can Kaya

  • Müzikonair 11. Yıl Prestij Ödülleri – En İyi Erkek Komedyen: Hasan Can Kaya

  • 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Dijital İçerik: Konuşanlar

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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