Hasan Can Kaya Kimdir, Kaç Yaşında? Konuşanlar Hasan Can Kaya Nereli, Eğitimi Ne?

Hasan Can Kaya, özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden bir isimdir. Ancak, kamuoyuna yansıyan ilişkileri ve açıklamaları zaman zaman magazin gündeminde yer almıştır.​

Hasan Can Kaya, yaklaşık 2,5 yıl boyunca yönetmen Sultan San ile bir ilişki yaşamıştır. Sultan San, 'Konuşanlar' programının yönetmenliğini üstlenmiş ve ikili hem profesyonel hem de özel hayatlarında birlikte çalışmıştır. Ancak, 2021 yılında çiftin yolları ayrılmıştır. Ayrılık sonrası Hasan Can Kaya, 'Karşılıklı aldığımız bir karar. Arka planda özel bir neden yok. İş ilişkimiz eskisi gibi devam edecek' şeklinde bir açıklama yapmıştır.

Ayrılığın ardından, Hasan Can Kaya'nın Çeşme'de tanıştığı bir kadınla yakınlaştığı ve bu durumun ayrılığa neden olduğu iddiaları basında yer almıştır. Ancak, bu iddialar taraflarca doğrulanmamıştır.

Ayrıca, Hasan Can Kaya'nın oyuncu Sevda Erginci ile aşk yaşadığına dair iddialar da ortaya atılmıştır. Ancak, Sevda Erginci bu iddiaları yalanlayarak, 'Arkadaşım Hasan Can. Onun insana yaklaşımı öyle. Ben de ilk tanıştığımız zaman Hasan Can bana tuhaf gelmişti' ifadelerini kullanmıştır.