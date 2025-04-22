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Filenin Sultanları'na Resmi Davet Gelmedi, Tek Tek WhatsApp'tan Kadro Duyurdular

Filenin Sultanları'na Resmi Davet Gelmedi, Tek Tek WhatsApp'tan Kadro Duyurdular

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.04.2025 - 16:09

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara yeni açıklamalarında Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Fenerbahçe Medicana'nın takım menajeri Pelin Çelik hakkında açıklamalarda bulundu. Kadronun duyurulma şeklini eleştiren Cibara, Çelik'e 'ya kulübünde devam etmeli ya da milli takımı seçmeli' yorumu yaptı. 

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Kadronun duyurulma şekli kriz yarattı.

Kadronun duyurulma şekli kriz yarattı.

Mehmet Cibara, 'Akşam 9'da kadın milli takımının menajeri oyuncuların şahsi telefon numaralarına WhatsApp'den hepsine aynı saatte milli takım kampına davet ediyor. Böyle bir saçmalık nerede görüldü? Bu kadar böyle bir keyfiyet olabilir mi ? Bunun resmi kanallarla açıklanması lazım. Milli takıma giremeyen bir oyuncunun moral, motivasyonunu düşünün.' diye tepki gösterdi.

"Hukuken de geçersiz"

"Hukuken de geçersiz"

Cibara, farklı takımlarda da benzer şeyler olduğunu söyleyerek 'Vakıfbank'ta da, bizde de, Eczacıbaşı'nda da oldu bu. Bu keyfi işlerden, manevi kız, üvey oğlum işlerinden, bu hukuken dahi geçersiz olan WhatsApp iletişim işlerinden vazgeçmesi lazım federasyonun.' dedi.

Vakıfbank'tan Ayça Aykaç tepkisi iddiası gündeme geldi

Vakıfbank'tan Ayça Aykaç tepkisi iddiası gündeme geldi
twitter.com

Voleybol Magazin’in haberine göre, Filenin Sultanları’nın menajeri Pelin Çelik’in, 2025 Milletler Ligi’nin geniş kadrosunda yer alması beklenen bazı isimlere kulüp sezonu henüz bitmeden mesaj gönderdiği belirtildi. Ancak kadroda adı geçen Ayça Aykaç Altıntaş’ın bu mesajı alan oyuncular arasında yer almadığı aktarıldı.

Sultanlar Ligi’nde final mücadelesi hâlâ devam ederken Aykaç’a herhangi bir bilgilendirme yapılmaması, oyuncunun moralini olumsuz yönde etkilediği yönünde yorumlandı. Bu durumun, oyuncuda motivasyon kaybına yol açtığı ifade edildi.

Vakıfbank'ın da Ayça'nın fotoğrafını paylaşarak bu duruma tepki gösterdiği iddia edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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