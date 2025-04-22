Filenin Sultanları'na Resmi Davet Gelmedi, Tek Tek WhatsApp'tan Kadro Duyurdular
Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara yeni açıklamalarında Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Fenerbahçe Medicana'nın takım menajeri Pelin Çelik hakkında açıklamalarda bulundu. Kadronun duyurulma şeklini eleştiren Cibara, Çelik'e 'ya kulübünde devam etmeli ya da milli takımı seçmeli' yorumu yaptı.
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Kadronun duyurulma şekli kriz yarattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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