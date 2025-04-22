Filenin Sultanları'na Resmi Davet Gelmedi, Tek Tek WhatsApp'tan Kadro Duyurdular

Cibara, farklı takımlarda da benzer şeyler olduğunu söyleyerek 'Vakıfbank'ta da, bizde de, Eczacıbaşı'nda da oldu bu. Bu keyfi işlerden, manevi kız, üvey oğlum işlerinden, bu hukuken dahi geçersiz olan WhatsApp iletişim işlerinden vazgeçmesi lazım federasyonun.' dedi.