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Vatandaşlar İsyan Etti: Ankara’da Bu Kez “Ucuz Yumurta” Kuyruğu Oluştu

Vatandaşlar İsyan Etti: Ankara’da Bu Kez “Ucuz Yumurta” Kuyruğu Oluştu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
09.04.2025 - 16:13

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Ekonomik sıkıntılar her geçen gün derinleşirken, vatandaşlar temel gıda ürünlerine uygun fiyatlarla ulaşabilmek için uzun kuyruklara giriyor. Ankara Kızılay’da, İşyurtları Kurumu’na ait satış mağazası önünde “ucuz yumurta” almak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Uygun fiyata et ve ekmek kuyruklarının ardından bu kez de yumurta için sıra bekleyen yurttaşlar, yaşadıkları geçim sıkıntısını ANKA Haber Ajansı’na anlattı.

Kaynak: https://ankahaber.net/haber/detay/vat...
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Emekli Medine Demirtaş, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlattı:

Emekli Medine Demirtaş, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlattı:

“Ucuz ve taze olduğu için burayı tercih ettik. İki saattir kuyruktayız. Tek emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz. Evimiz olmasa halimiz çok daha kötü olurdu. Paramızın değeri vardı eskiden. Şimdi buradan çıkıp Halk Ekmek’ten ekmek, sonra Başkent Market’ten et almaya çalışacağım. Hayatımız böyle geçiyor. Bizi bu sıraya mecbur bırakanlar utansın”

Eşi Selçuk Demirtaş ise "Sürünerek yaşıyoruz" diyerek yaşadıkları zorlukları dile getirdi.

Eşi Selçuk Demirtaş ise "Sürünerek yaşıyoruz" diyerek yaşadıkları zorlukları dile getirdi.

“Emekliyiz, geçinemiyoruz. Nerede ucuz bir şey bulsak oraya gidiyoruz. Sabah kalkıp market market geziyoruz. Sürünerek yaşıyoruz, insan gibi değil,”

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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