Kaynak: https://ankahaber.net/haber/detay/vat...
Ekonomik sıkıntılar her geçen gün derinleşirken, vatandaşlar temel gıda ürünlerine uygun fiyatlarla ulaşabilmek için uzun kuyruklara giriyor. Ankara Kızılay’da, İşyurtları Kurumu’na ait satış mağazası önünde “ucuz yumurta” almak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.
Uygun fiyata et ve ekmek kuyruklarının ardından bu kez de yumurta için sıra bekleyen yurttaşlar, yaşadıkları geçim sıkıntısını ANKA Haber Ajansı’na anlattı.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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Emekli Medine Demirtaş, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlattı:
Eşi Selçuk Demirtaş ise "Sürünerek yaşıyoruz" diyerek yaşadıkları zorlukları dile getirdi.
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