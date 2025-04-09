“Ucuz ve taze olduğu için burayı tercih ettik. İki saattir kuyruktayız. Tek emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz. Evimiz olmasa halimiz çok daha kötü olurdu. Paramızın değeri vardı eskiden. Şimdi buradan çıkıp Halk Ekmek’ten ekmek, sonra Başkent Market’ten et almaya çalışacağım. Hayatımız böyle geçiyor. Bizi bu sıraya mecbur bırakanlar utansın”