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Samsun'un Gökova Mahallesi'nde Nesiller Boyu Süren Sessizlik: Köyde Her İki Kişiden Biri Sağır ve Dilsiz

Samsun'un Gökova Mahallesi'nde Nesiller Boyu Süren Sessizlik: Köyde Her İki Kişiden Biri Sağır ve Dilsiz

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
09.04.2025 - 08:55

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Samsun’un Alaçam ilçesine bağlı Gökova Mahallesi, işitme ve konuşma engelli bireylerin yoğunluğu ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 20 hanelik kırsal mahallede neredeyse her evde birden fazla sağır ve dilsiz vatandaş bulunuyor. Mahallede yaşayan yaklaşık 100-120 kişinin yarısından fazlasının engelli olduğu belirtiliyor.

Gökova Mahallesi Muhtarı Eyüp Tozun, bu durumun uzun yıllardır sürdüğünü ve her yeni doğan bebekte de benzer sorunların görüldüğünü belirtti.

Kaynak: https://x.com/ekoltvv/status/19097156...
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Mahalledeki vatandaşlar işaret diliyle iletişim kurarken, dışarıdan gelenlerin iletişimde ciddi zorluklar yaşadığı belirtiliyor.

Mahalledeki vatandaşlar işaret diliyle iletişim kurarken, dışarıdan gelenlerin iletişimde ciddi zorluklar yaşadığı belirtiliyor.

Muhtar Tozun, 'Mahallemiz ilçeye oldukça uzak. Bu nedenle çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz. Mahallemizde engelli, sağır ve dilsiz sayısı çok fazla. 9 kardeşiz, 4’ü engelli. Sağlam insan neredeyse yok' diye konuştu.

Yıllardır süregelen bu durum, Gökova Mahallesi’nde günlük yaşamı ve sosyal yapıyı derinden etkiliyor.

Yıllardır süregelen bu durum, Gökova Mahallesi’nde günlük yaşamı ve sosyal yapıyı derinden etkiliyor.

Sorunun kaynağına dair net bir bilgi bulunmasa da bazı mahalle sakinleri akraba evliliklerini işaret ederken Muhtar Tozun, bu durumun sağlıksız su kaynaklarından dolayı olabileceğini söyledi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Bozkurt

Akraba evliliği iddiasını doğru kabul edelim. Sonuçları görülmesine rağmen hâlâ yapılmaya devam edilmiş. Ve sonuçları kimse sorun olarak görmediğinden çözüm ... Devamını Gör

lilithtrinity

ne gizemi yaa, baya akraba evliliği yapmışlar belli ki. uzakmış işte her yere ondan herkes aileden evlenmiştir. yıl olmuş 2025 hala akraba evliliği ve doğum ... Devamını Gör

Bozkurt

Cehaletin sırtı sıvazlandıkça sosyal sorunlara çözüm üretmek imkansıza yakın bir hale geliyor.

Hakan Bayram

Su ne alaka . Araba evliliğinden olduğu açık net köydeki herkes birbiri ile yakın akrabadır.