Kaynak: https://x.com/ekoltvv/status/19097156...
Samsun’un Alaçam ilçesine bağlı Gökova Mahallesi, işitme ve konuşma engelli bireylerin yoğunluğu ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 20 hanelik kırsal mahallede neredeyse her evde birden fazla sağır ve dilsiz vatandaş bulunuyor. Mahallede yaşayan yaklaşık 100-120 kişinin yarısından fazlasının engelli olduğu belirtiliyor.
Gökova Mahallesi Muhtarı Eyüp Tozun, bu durumun uzun yıllardır sürdüğünü ve her yeni doğan bebekte de benzer sorunların görüldüğünü belirtti.
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Mahalledeki vatandaşlar işaret diliyle iletişim kurarken, dışarıdan gelenlerin iletişimde ciddi zorluklar yaşadığı belirtiliyor.
Yıllardır süregelen bu durum, Gökova Mahallesi’nde günlük yaşamı ve sosyal yapıyı derinden etkiliyor.
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