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Otobüste Yer Verdiği Teyzenin Oğlu ile Evlenen Kadın: "İyi Ticaretti"

Otobüste Yer Verdiği Teyzenin Oğlu ile Evlenen Kadın: "İyi Ticaretti"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
08.04.2025 - 14:20

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Kısmetin nereden ve ne zaman geleceğini kimse bilemez. Bazen hayat, en beklemediğiniz anlarda sürprizlerle karşınıza çıkar. Belki bir tesadüf, belki de kaderin planı… 

Bu ilginç hikayelerden birini yaşayan @tuba.kdmr34 isimli sosyal medya kullanıcısı, eşiyle tanışma hikayesini paylaştı. Bir yıl önce otobüste yer verdiği teyzenin oğlu ile evlenen kadın, 'O da bana oğlunu verdi. İyi ticaretti.' şeklindeki esprili açıklamasıyla dikkat çekti.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Otobüste teyzeye yer veren kadın, bu küçük jestin, hayatını değiştirecek bir tanışmaya vesile olacağını tahmin edemezdi!

Otobüste teyzeye yer veren kadın, bu küçük jestin, hayatını değiştirecek bir tanışmaya vesile olacağını tahmin edemezdi!

Bu beklenmedik karşılaşma ve sonrasında gelişen aşk hikayesi, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken, kısmetin bazen en alışılmadık yerlerden gelebileceğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Paylaşım, sosyal medyada viral olurken birçok kullanıcı teyzelerin çöpçatanlık görevine dair esprili yorumlar yaptı.

Paylaşım, sosyal medyada viral olurken birçok kullanıcı teyzelerin çöpçatanlık görevine dair esprili yorumlar yaptı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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