Otobüste Yer Verdiği Teyzenin Oğlu ile Evlenen Kadın: "İyi Ticaretti"

Kısmetin nereden ve ne zaman geleceğini kimse bilemez. Bazen hayat, en beklemediğiniz anlarda sürprizlerle karşınıza çıkar. Belki bir tesadüf, belki de kaderin planı…
Bu ilginç hikayelerden birini yaşayan @tuba.kdmr34 isimli sosyal medya kullanıcısı, eşiyle tanışma hikayesini paylaştı. Bir yıl önce otobüste yer verdiği teyzenin oğlu ile evlenen kadın, 'O da bana oğlunu verdi. İyi ticaretti.' şeklindeki esprili açıklamasıyla dikkat çekti.
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Otobüste teyzeye yer veren kadın, bu küçük jestin, hayatını değiştirecek bir tanışmaya vesile olacağını tahmin edemezdi!
Paylaşım, sosyal medyada viral olurken birçok kullanıcı teyzelerin çöpçatanlık görevine dair esprili yorumlar yaptı.
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