Birçok çocuk evcil hayvan sahibi olmanın hayalini kurar, ancak ebeveynler bu fikre her zaman sıcak bakmayabilir. Tüy dökme, evin hijyenini koruma, düzenli veteriner kontrolleri ve günlük bakım gibi sorumluluklar, yoğun tempoda yaşayan aileler için zorlayıcı olabilir. Ancak, bazen istemeseler de sevimli dostlarla en özel bağı kuran kişiler genellikle ebeveynler olur.

Bunun en tatlı örneklerinden biri, sosyal medya kullanıcısı @balimilelimon’un paylaşımıyla gündeme geldi.