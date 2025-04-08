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Kızının Yüzüne Kapıyı Kapatmıştı: 1 Günde Fikri Değişen Babanın Tatlı Kediyle Dostluğu Kalpleri Isıttı!

Kızının Yüzüne Kapıyı Kapatmıştı: 1 Günde Fikri Değişen Babanın Tatlı Kediyle Dostluğu Kalpleri Isıttı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
08.04.2025 - 11:47

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Birçok çocuk evcil hayvan sahibi olmanın hayalini kurar, ancak ebeveynler bu fikre her zaman sıcak bakmayabilir. Tüy dökme, evin hijyenini koruma, düzenli veteriner kontrolleri ve günlük bakım gibi sorumluluklar, yoğun tempoda yaşayan aileler için zorlayıcı olabilir. Ancak, bazen istemeseler de sevimli dostlarla en özel bağı kuran kişiler genellikle ebeveynler olur.

Bunun en tatlı örneklerinden biri, sosyal medya kullanıcısı @balimilelimon’un paylaşımıyla gündeme geldi.

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O anlar👇🥰

Genç kız, babasından habersiz kedi sahiplenip minik dostuyla eve döndüğünde, babası büyük bir şok yaşadı ve kapıyı suratına kapattı.

Genç kız, babasından habersiz kedi sahiplenip minik dostuyla eve döndüğünde, babası büyük bir şok yaşadı ve kapıyı suratına kapattı.

Kediyi geri götürmesi için ısrar eden babanın fikri, sadece bir günde değişti.

'Bütün babalar aynı mı?' sorusunu akıllara getiren bu tatlı an, sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti. Tatlı kedisiyle babası arasındaki dostluk ise kalpleri ısıttı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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