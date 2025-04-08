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Yabancı İçerik Üreticisi Franziska Niehus'a Türk Düğünü Şoku: "Bir Ritüele Benziyordu"

Yabancı İçerik Üreticisi Franziska Niehus'a Türk Düğünü Şoku: "Bir Ritüele Benziyordu"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
08.04.2025 - 09:50

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Yabancılar için Türk düğünleri, adeta bir kültür şoku gibidir. Düğün mü, halay maratonu mu, anlamak zor olabilir. Hiç tanımadığı insanlarla aynı anda hem göbek atmak hem de mendil sallamak zorunda kalan bir yabancı için bu an, paniğe dönüşebilir.

Türkiye'de yaşayan Alman içerik üreticisi Franziska Niehus, katıldığı bir Türk düğününde yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. Samimi paylaşımlarıyla tanınan Niehus, bu kez Erzurum’da katıldığı düğünü “muhtemelen hayatımın en travmatik günü” diyerek nitelendirdi. Video, @travelcomic isimli TikTok hesabı üzerinden yayınlandı.

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Niehus, yüzlerce kişinin katıldığı düğünde ellerinde mendillerle dönen amcaları görünce neye uğradığını şaşırdığını söyledi.

Niehus, yüzlerce kişinin katıldığı düğünde ellerinde mendillerle dönen amcaları görünce neye uğradığını şaşırdığını söyledi.

“Ellerinde mendille helikopter gibi dönen amcalar vardı. Sonra ayaklarıyla yere vurdular ve binanın temeli için endişelendim. Bir ritüele benziyordu” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

Asıl kırılma anı ise halay çekmeye davet edilmesiyle yaşandı.

Asıl kırılma anı ise halay çekmeye davet edilmesiyle yaşandı.

Sahneye çıktığında tüm gözlerin üzerinde olduğunu hissettiğini söyleyen Niehus, bu anın adeta zorlu bir sınav gibi geçtiğini belirtti. Halaydan sonra dinlenmek için masasına geçtiğinde ise bir teyzenin kendisine “Bekar mısın?” sorusunu yöneltmesiyle, gecenin asıl travmasının başladığını söyledi.

Niehus’un yaşadıkları, Türk düğünlerinin yabancılar için ne kadar sıra dışı ve hatta kafa karıştırıcı bir deneyim olabileceğini bir kez daha gösterdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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