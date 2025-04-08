Yabancı İçerik Üreticisi Franziska Niehus'a Türk Düğünü Şoku: "Bir Ritüele Benziyordu"

Yabancılar için Türk düğünleri, adeta bir kültür şoku gibidir. Düğün mü, halay maratonu mu, anlamak zor olabilir. Hiç tanımadığı insanlarla aynı anda hem göbek atmak hem de mendil sallamak zorunda kalan bir yabancı için bu an, paniğe dönüşebilir.
Türkiye'de yaşayan Alman içerik üreticisi Franziska Niehus, katıldığı bir Türk düğününde yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. Samimi paylaşımlarıyla tanınan Niehus, bu kez Erzurum’da katıldığı düğünü “muhtemelen hayatımın en travmatik günü” diyerek nitelendirdi. Video, @travelcomic isimli TikTok hesabı üzerinden yayınlandı.
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Niehus, yüzlerce kişinin katıldığı düğünde ellerinde mendillerle dönen amcaları görünce neye uğradığını şaşırdığını söyledi.
Asıl kırılma anı ise halay çekmeye davet edilmesiyle yaşandı.
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