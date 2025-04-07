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Bir Günde Dört Mevsim: Bir İçerik Üreticisinin Paylaşımı Ülke Genelindeki Hava Durumu Tutarsızlığını Özetledi

Bir Günde Dört Mevsim: Bir İçerik Üreticisinin Paylaşımı Ülke Genelindeki Hava Durumu Tutarsızlığını Özetledi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 16:59

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Türkiye genelinde bahar aylarına girilmesine rağmen hava sıcaklıkları bir türlü istikrar kazanmadı. Bir gün güneş açarken, ertesi gün sağanak yağış ya da kar görülen pek çok şehirde vatandaşlar ne giyeceğini şaşırdı. Bu dengesizliği özetleyen bir sosyal medya paylaşımı ise binlerce beğeni aldı. Video @mamiserce isimli içerik üreticisi tarafından paylaşıldı.

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İçerik üreticisi, ülke genelindeki hava durumunun bir gün içindeki değişimini saat saat kameraya alarak özetlemek istedi.

İçerik üreticisi, ülke genelindeki hava durumunun bir gün içindeki değişimini saat saat kameraya alarak özetlemek istedi.

Sabah saatlerinde güneşli olan hava öğleye doğru bunaltıcı sıcaklığa, akşam ise dondurucu soğuğa dönüştü. Videoya binlerce kullanıcıdan beğeni ve yorum gelirken, pek çok kişi içerikteki tespitin oldukça yerinde olduğunu belirtti.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizin yaşadığınız şehirde hava durumu nasıl?

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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