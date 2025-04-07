Bir Günde Dört Mevsim: Bir İçerik Üreticisinin Paylaşımı Ülke Genelindeki Hava Durumu Tutarsızlığını Özetledi

Türkiye genelinde bahar aylarına girilmesine rağmen hava sıcaklıkları bir türlü istikrar kazanmadı. Bir gün güneş açarken, ertesi gün sağanak yağış ya da kar görülen pek çok şehirde vatandaşlar ne giyeceğini şaşırdı. Bu dengesizliği özetleyen bir sosyal medya paylaşımı ise binlerce beğeni aldı. Video @mamiserce isimli içerik üreticisi tarafından paylaşıldı.
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İçerik üreticisi, ülke genelindeki hava durumunun bir gün içindeki değişimini saat saat kameraya alarak özetlemek istedi.
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