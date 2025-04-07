Bir Günde Dört Mevsim: Bir İçerik Üreticisinin Paylaşımı Ülke Genelindeki Hava Durumu Tutarsızlığını Özetledi

Sabah saatlerinde güneşli olan hava öğleye doğru bunaltıcı sıcaklığa, akşam ise dondurucu soğuğa dönüştü. Videoya binlerce kullanıcıdan beğeni ve yorum gelirken, pek çok kişi içerikteki tespitin oldukça yerinde olduğunu belirtti.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizin yaşadığınız şehirde hava durumu nasıl?