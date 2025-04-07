onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Ordu'da 'Bayram' İsimli Buzağı Evin Salonunda Bakılıyor: Biberonla Beslenip Battaniyeyle Uyuyor!

Ordu'da 'Bayram' İsimli Buzağı Evin Salonunda Bakılıyor: Biberonla Beslenip Battaniyeyle Uyuyor!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 16:21

İçerik Devam Ediyor

Ordu’nun Ünye ilçesinde çiftçilik yapan 55 yaşındaki Fatma Tulkar, Ramazan Bayramı’nın 3’üncü günü dünyaya gelen buzağıya “Bayram” adını verdi. Yeni doğan buzağıyı bir bebek gibi sahiplenen Tulkar ailesi, onu soğuk havadan korumak için geceleri evin salonuna alıyor.

Kaynak: https://www.dha.com.tr/foto-galeri/ba...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoyu buradan izleyebilirsiniz👇🥰

Yüceler Mahallesi’nde yaşayan Tulkar ailesinin ahırındaki ineklerden biri bayramın üçüncü günü doğum yaptı.

Yüceler Mahallesi’nde yaşayan Tulkar ailesinin ahırındaki ineklerden biri bayramın üçüncü günü doğum yaptı.

Aile, “Bayram” ismini verdikleri buzağıyı gündüzleri annesinin yanında tutarken, akşamları ise hava soğuyunca evin içine alıyor. Buzağının üşümemesi için üzeri battaniyeyle örtülüyor, beslenmesi ise biberonla sağlanıyor.

Fatma Tulkar, evde buzağı bakmanın zor olduğunu ancak yine de büyük bir sevgiyle ilgilendiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Fatma Tulkar, evde buzağı bakmanın zor olduğunu ancak yine de büyük bir sevgiyle ilgilendiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Buzağımız bayramın 3’üncü günü doğduğu için adını Bayram koyduk. Hava soğuk olunca üşümesin diye geceleri içeri alıyoruz. Biberonla besliyor, üzerini örtüp uyutuyoruz. Bebek gibi bakıyoruz”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın