Ordu'da 'Bayram' İsimli Buzağı Evin Salonunda Bakılıyor: Biberonla Beslenip Battaniyeyle Uyuyor!

Kaynak: https://www.dha.com.tr/foto-galeri/ba...
Ordu’nun Ünye ilçesinde çiftçilik yapan 55 yaşındaki Fatma Tulkar, Ramazan Bayramı’nın 3’üncü günü dünyaya gelen buzağıya “Bayram” adını verdi. Yeni doğan buzağıyı bir bebek gibi sahiplenen Tulkar ailesi, onu soğuk havadan korumak için geceleri evin salonuna alıyor.
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Yüceler Mahallesi’nde yaşayan Tulkar ailesinin ahırındaki ineklerden biri bayramın üçüncü günü doğum yaptı.
Fatma Tulkar, evde buzağı bakmanın zor olduğunu ancak yine de büyük bir sevgiyle ilgilendiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
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