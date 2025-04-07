Eğlencesi Kısa Sürdü: Bolu'da Otomobilde Dans Eden Sürücü Dengesini Kaybedip Yola Düştü

Kaynak: https://www.iha.com.tr/bolu-haberleri...
Bolu’da seyir halindeki bir otomobilde müzik eşliğinde dans eden sürücü, dengesini kaybederek yola düştü. Talihsiz olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, genç sürücü, arkadaşlarıyla birlikte otomobilde seyir halindeyken kapıyı açıp müziğe eşlik ederek dans etmeye başladı. Ancak kısa süre içinde dengesini kaybederek yola savruldu ve yaralandı.
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Sürücünün yere düşmesinin ardından otomobilde kısa süreli panik yaşandı.
Kazanın ardından arkadaşları yaşananları sosyal medyada “Düşersek yere uzanırız” notuyla paylaştı.
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