Eğlencesi Kısa Sürdü: Bolu'da Otomobilde Dans Eden Sürücü Dengesini Kaybedip Yola Düştü

Bolu’da seyir halindeki bir otomobilde müzik eşliğinde dans eden sürücü, dengesini kaybederek yola düştü. Talihsiz olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, genç sürücü, arkadaşlarıyla birlikte otomobilde seyir halindeyken kapıyı açıp müziğe eşlik ederek dans etmeye başladı. Ancak kısa süre içinde dengesini kaybederek yola savruldu ve yaralandı.