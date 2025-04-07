onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Eğlencesi Kısa Sürdü: Bolu'da Otomobilde Dans Eden Sürücü Dengesini Kaybedip Yola Düştü

Eğlencesi Kısa Sürdü: Bolu'da Otomobilde Dans Eden Sürücü Dengesini Kaybedip Yola Düştü

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 21:32

İçerik Devam Ediyor

Bolu’da seyir halindeki bir otomobilde müzik eşliğinde dans eden sürücü, dengesini kaybederek yola düştü. Talihsiz olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, genç sürücü, arkadaşlarıyla birlikte otomobilde seyir halindeyken kapıyı açıp müziğe eşlik ederek dans etmeye başladı. Ancak kısa süre içinde dengesini kaybederek yola savruldu ve yaralandı.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/bolu-haberleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoyu buradan izleyebilirsiniz👇📹

Sürücünün yere düşmesinin ardından otomobilde kısa süreli panik yaşandı.

Sürücünün yere düşmesinin ardından otomobilde kısa süreli panik yaşandı.

Direksiyonsuz kalan aracı durdurmakta zorlanan arkadaşları, aracı güçlükle kontrol altına aldı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından arkadaşları yaşananları sosyal medyada “Düşersek yere uzanırız” notuyla paylaştı.

Kazanın ardından arkadaşları yaşananları sosyal medyada “Düşersek yere uzanırız” notuyla paylaştı.

Görüntüler kısa sürede gündem olurken, trafikte tehlikeli hareketlerin yaratabileceği riskler bir kez daha gözler önüne serildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın