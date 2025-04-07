Instagram Hikaye Sıralamasını Çözdüğünü İddia Eden Bir Kadının Paylaşımı Viral Oldu

Instagram hikaye izleyici sıralaması, uzun süredir kullanıcıların kafasını kurcalayan konuların başında geliyor. Hikayelerini kimlerin gördüğünü merak eden kullanıcılar, en üst sıradaki isimlerin neye göre belirlendiğini sorguluyor.
Bu konuyu kendi yöntemiyle test etmek isteyen @dnkurttt isimli TikTok kullanıcısı ise yaptığı deneyle dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Detaylar için👇📹
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Instagram bu algoritmayı hiçbir zaman açıkça açıklamasa da, genel kanı sıralamanın etkileşim düzeyine göre şekillendiği yönünde.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın