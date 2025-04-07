Instagram Hikaye Sıralamasını Çözdüğünü İddia Eden Bir Kadının Paylaşımı Viral Oldu

Bunu test etmek isteyen kullanıcı, hikayesini gören bir kişinin tekrar tekrar aynı hikayeyi izlediğinde listede üst sıralara çıktığını fark ettiğini belirtti. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Sizce Instagram sıralaması gerçekten bu şekilde mi çalışıyor? En üst sıradakiler sizi yakından takip ediyor olabilir mi?