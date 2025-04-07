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Instagram Hikaye Sıralamasını Çözdüğünü İddia Eden Bir Kadının Paylaşımı Viral Oldu

Instagram Hikaye Sıralamasını Çözdüğünü İddia Eden Bir Kadının Paylaşımı Viral Oldu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 20:00

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Instagram hikaye izleyici sıralaması, uzun süredir kullanıcıların kafasını kurcalayan konuların başında geliyor. Hikayelerini kimlerin gördüğünü merak eden kullanıcılar, en üst sıradaki isimlerin neye göre belirlendiğini sorguluyor. 

Bu konuyu kendi yöntemiyle test etmek isteyen @dnkurttt isimli TikTok kullanıcısı ise yaptığı deneyle dikkat çekti.

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Instagram bu algoritmayı hiçbir zaman açıkça açıklamasa da, genel kanı sıralamanın etkileşim düzeyine göre şekillendiği yönünde.

Instagram bu algoritmayı hiçbir zaman açıkça açıklamasa da, genel kanı sıralamanın etkileşim düzeyine göre şekillendiği yönünde.

Bunu test etmek isteyen kullanıcı, hikayesini gören bir kişinin tekrar tekrar aynı hikayeyi izlediğinde listede üst sıralara çıktığını fark ettiğini belirtti. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Sizce Instagram sıralaması gerçekten bu şekilde mi çalışıyor? En üst sıradakiler sizi yakından takip ediyor olabilir mi?

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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