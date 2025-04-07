Akıllara Durgunluk Getirdi! Diyarbakır’da Bir Vatandaş, Otobüste Çıkan Yangını Üfleyerek Söndürmeye Çalıştı

Diyarbakır-Elazığ kara yolundaki Devegeçidi Köprüsü’nde bir halk otobüsünde çıkan yangın, ilginç bir şekilde söndürüldü. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait sefer yapan otobüs, sabah saatlerinde motor kısmında arıza nedeniyle alev aldı.

Yangın kısa süreli olsa da bir vatandaş, hızla otobüsten inerek yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.