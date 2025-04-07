onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Akıllara Durgunluk Getirdi! Diyarbakır’da Bir Vatandaş, Otobüste Çıkan Yangını Üfleyerek Söndürmeye Çalıştı

Akıllara Durgunluk Getirdi! Diyarbakır’da Bir Vatandaş, Otobüste Çıkan Yangını Üfleyerek Söndürmeye Çalıştı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 18:19

İçerik Devam Ediyor

Diyarbakır-Elazığ kara yolundaki Devegeçidi Köprüsü’nde bir halk otobüsünde çıkan yangın, ilginç bir şekilde söndürüldü. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait sefer yapan otobüs, sabah saatlerinde motor kısmında arıza nedeniyle alev aldı.

Yangın kısa süreli olsa da bir vatandaş, hızla otobüsten inerek yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/diyarbakir-hab...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoyu buradan izleyebilirsiniz👇📹

İlgili vatandaşın, yangını söndürmeyi başardığı öğrenildi.

İlgili vatandaşın, yangını söndürmeyi başardığı öğrenildi.

Olay sonrası, çıkan yangının büyümeden kontrol altına alındığı ve otobüsün seferine devam edebildiği belirtildi. Yangının nasıl çıktığına dair yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmazken, vatandaşın gösterdiği tepkisel müdahale sosyal medyada gündem oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın