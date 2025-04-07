Mezun Gençlerden Lise Öğrencilerine Destek: Okul Önünde 'Gençliğe Hitabe' Eylemi Yaptılar

“YASAKÇI MÜDÜRE GENÇLİĞE HİTABE DERSİ!

Öğrencilerin Gençliğe Hitabeyi okumasının engellendiği Ankara Rıdvan Binnaz Ege Anadolu Lisesi’nden mezun gençler, bugün okul kapısı önünde toplanarak Gençliğe Hitabe eylemi düzenledi. Hep bir ağızdan okunan Gençliğe Hitabeye, okul bahçesinde toplanan liseliler de eşlik etti.

Bu görüntüler, Türk gençliğinin bilincinden Gençliğe Hitabeyi, Andımızı, kısacası Atatürk'ü zorbalıkla söküp atabileceğini düşünenlere tokat gibi bir cevap oldu! Bravo gençler!”