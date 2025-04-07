Mezun Gençlerden Lise Öğrencilerine Destek: Okul Önünde 'Gençliğe Hitabe' Eylemi Yaptılar

Kaynak: https://t24.com.tr/haber/mezun-ogrenc...
Ankara Rıdvan Binnaz Ege Anadolu Lisesi’nde Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okumak isteyen öğrencilere yönelik engelleme iddialarının ardından, okulun mezun gençleri dikkat çeken bir eylem gerçekleştirdi. Mezun öğrenciler, okul kapısı önünde toplanarak Gençliğe Hitabe’yi hep birlikte okudu. Okul bahçesinde bulunan bazı lise öğrencileri de bu anlara eşlik etti.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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Eyleme dair görüntüleri CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen sosyal medya hesabından paylaşarak gençleri tebrik etti.
Öztürkmen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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