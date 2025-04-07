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Mezun Gençlerden Lise Öğrencilerine Destek: Okul Önünde 'Gençliğe Hitabe' Eylemi Yaptılar

Mezun Gençlerden Lise Öğrencilerine Destek: Okul Önünde 'Gençliğe Hitabe' Eylemi Yaptılar

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 17:41

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Ankara Rıdvan Binnaz Ege Anadolu Lisesi’nde Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okumak isteyen öğrencilere yönelik engelleme iddialarının ardından, okulun mezun gençleri dikkat çeken bir eylem gerçekleştirdi. Mezun öğrenciler, okul kapısı önünde toplanarak Gençliğe Hitabe’yi hep birlikte okudu. Okul bahçesinde bulunan bazı lise öğrencileri de bu anlara eşlik etti.

Kaynak: https://t24.com.tr/haber/mezun-ogrenc...
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Eyleme dair görüntüleri CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen sosyal medya hesabından paylaşarak gençleri tebrik etti.

Eyleme dair görüntüleri CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen sosyal medya hesabından paylaşarak gençleri tebrik etti.

Öte yandan, söz konusu lise öğrencilerinin daha önce Gençliğe Hitabe’yi okumak isterken müdür yardımcısı ve bazı öğretmenlerce uyarıldıkları, ardından da uzaklaştırma cezası verildiği öne sürülmüş, bu iddia Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarınca yalanlanmıştı.

Öztürkmen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Öztürkmen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

YASAKÇI MÜDÜRE GENÇLİĞE HİTABE DERSİ!

Öğrencilerin Gençliğe Hitabeyi okumasının engellendiği Ankara Rıdvan Binnaz Ege Anadolu Lisesi’nden mezun gençler, bugün okul kapısı önünde toplanarak Gençliğe Hitabe eylemi düzenledi. Hep bir ağızdan okunan Gençliğe Hitabeye, okul bahçesinde toplanan liseliler de eşlik etti.

Bu görüntüler, Türk gençliğinin bilincinden Gençliğe Hitabeyi, Andımızı, kısacası Atatürk'ü zorbalıkla söküp atabileceğini düşünenlere tokat gibi bir cevap oldu! Bravo gençler!”

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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