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Birbirini Tanımayan Kadınların Anında Kurdukları Samimiyet Ortaya Renkli Görüntüler Çıkardı!

Birbirini Tanımayan Kadınların Anında Kurdukları Samimiyet Ortaya Renkli Görüntüler Çıkardı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 22:16

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Sosyal medyada son dönemde sıkça kullanılan “kız neşesi” ifadesi, kadınlar arasında paylaşılan küçük ama mutlu anları tanımlamak için kullanılıyor. Kahve içerken gülmek, sevdiğin şarkıyla dans etmek, sabah enerjik uyanmak ya da saçını beğenmek gibi basit ama içten gelen mutluluklar bu tanıma giriyor.

Bu neşeli ruh halini yansıtan bir video, sosyal medyada kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz👇📹

Kamerayı açarak kombinlerini çeken iki kadın, yoldan geçen diğer kadınları fark edince ortaya “kız neşesi her yerde” dedirten anlar çıktı.

Kamerayı açarak kombinlerini çeken iki kadın, yoldan geçen diğer kadınları fark edince ortaya “kız neşesi her yerde” dedirten anlar çıktı.

Ellerinde çiçeklerle yürüyen genç kadınlar, tanımadıkları hemcinslerinin videosuna neşeyle dahil oldu. Birbirini hiç tanımayan kadınların bir anda kurduğu o sıcak ve samimi bağ, sosyal medyada viral oldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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