Birbirini Tanımayan Kadınların Anında Kurdukları Samimiyet Ortaya Renkli Görüntüler Çıkardı!

Sosyal medyada son dönemde sıkça kullanılan “kız neşesi” ifadesi, kadınlar arasında paylaşılan küçük ama mutlu anları tanımlamak için kullanılıyor. Kahve içerken gülmek, sevdiğin şarkıyla dans etmek, sabah enerjik uyanmak ya da saçını beğenmek gibi basit ama içten gelen mutluluklar bu tanıma giriyor.

Bu neşeli ruh halini yansıtan bir video, sosyal medyada kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.