3 Yılda Bambaşka Biri Oldu: TikTok Kullanıcısının Sporla Gelen Değişimi Şaşkınlık Yarattı

Kilo vermek ve düzenli spor yapmak, yalnızca fiziksel görünümü değil, tüm yaşamı dönüştürebiliyor. Sporla gelen disiplin; bedeni şekillendirmenin ötesinde, özgüveni, sabrı ve özsaygıyı da güçlendiriyor. Bu dönüşümün en etkileyici örneklerinden biri de TikTok’ta @carterr.fit kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç içerik üreticisi oldu.
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TikTok kullanıcısının sırt bölgesindeki 3 yıllık ilerlemeyi paylaştığı 30 saniyelik video, kısa sürede milyonlarca kez izlendi.
Aşırı kilolarından kurtulup kaslı ve sağlıklı bir vücuda kavuşan @carterr.fit’in değişimi, sosyal medyada beğeni toplarken, aynı zamanda birçok kişiye ilham verdi.
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