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3 Yılda Bambaşka Biri Oldu: TikTok Kullanıcısının Sporla Gelen Değişimi Şaşkınlık Yarattı

3 Yılda Bambaşka Biri Oldu: TikTok Kullanıcısının Sporla Gelen Değişimi Şaşkınlık Yarattı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
08.04.2025 - 10:59

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Kilo vermek ve düzenli spor yapmak, yalnızca fiziksel görünümü değil, tüm yaşamı dönüştürebiliyor. Sporla gelen disiplin; bedeni şekillendirmenin ötesinde, özgüveni, sabrı ve özsaygıyı da güçlendiriyor. Bu dönüşümün en etkileyici örneklerinden biri de TikTok’ta @carterr.fit kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç içerik üreticisi oldu.

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TikTok kullanıcısının sırt bölgesindeki 3 yıllık ilerlemeyi paylaştığı 30 saniyelik video, kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

TikTok kullanıcısının sırt bölgesindeki 3 yıllık ilerlemeyi paylaştığı 30 saniyelik video, kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Sadece 30 saniyelik videoya 3 yıllık çabanın, emeğin ve dönüşümün sığdığı paylaşımda, kullanıcının önceki haliyle spordan sonraki fit görünümü arasındaki fark izleyenleri şaşırttı.

Aşırı kilolarından kurtulup kaslı ve sağlıklı bir vücuda kavuşan @carterr.fit’in değişimi, sosyal medyada beğeni toplarken, aynı zamanda birçok kişiye ilham verdi.

Aşırı kilolarından kurtulup kaslı ve sağlıklı bir vücuda kavuşan @carterr.fit’in değişimi, sosyal medyada beğeni toplarken, aynı zamanda birçok kişiye ilham verdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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