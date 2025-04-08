3 Yılda Bambaşka Biri Oldu: TikTok Kullanıcısının Sporla Gelen Değişimi Şaşkınlık Yarattı

Kilo vermek ve düzenli spor yapmak, yalnızca fiziksel görünümü değil, tüm yaşamı dönüştürebiliyor. Sporla gelen disiplin; bedeni şekillendirmenin ötesinde, özgüveni, sabrı ve özsaygıyı da güçlendiriyor. Bu dönüşümün en etkileyici örneklerinden biri de TikTok’ta @carterr.fit kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç içerik üreticisi oldu.