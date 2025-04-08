Felç Geçiren Eşinin İşini Devralarak Kıraathane İşleten Kadının İlham Veren Hikayesi!

Kadınların iş hayatındaki gücü, yalnızca kendi kariyerlerini değil, toplumları ve dünyayı da aydınlatan bir değişimin temel taşlarını oluşturuyor. Bunun en güzel örneklerinden biri, TikTok kullanıcısı @yol_icimizde tarafından paylaşılan ilham verici bir hikaye ile gündeme geldi.