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Felç Geçiren Eşinin İşini Devralarak Kıraathane İşleten Kadının İlham Veren Hikayesi!

Felç Geçiren Eşinin İşini Devralarak Kıraathane İşleten Kadının İlham Veren Hikayesi!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
08.04.2025 - 12:34

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Kadınların iş hayatındaki gücü, yalnızca kendi kariyerlerini değil, toplumları ve dünyayı da aydınlatan bir değişimin temel taşlarını oluşturuyor. Bunun en güzel örneklerinden biri, TikTok kullanıcısı @yol_icimizde tarafından paylaşılan ilham verici bir hikaye ile gündeme geldi.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz👇📹

Felç geçiren babasının işini devralarak kıraathane işletmeye başlayan annesinin mücadelesini anlatan genç, izleyenleri derinden etkiledi.

Felç geçiren babasının işini devralarak kıraathane işletmeye başlayan annesinin mücadelesini anlatan genç, izleyenleri derinden etkiledi.

TikTok kullanıcısı, annesinin 2012 yılında babası tarafından açılan Üniversite Kıraathanesi'ni nasıl yeniden hayata döndürdüğünü anlattı.

Babası felç geçirdikten sonra her şeyin değiştiğini belirten genç, o sabah annesinin kıraathaneye gelip babasıyla birlikte çay demlediğini ve her şeye yeniden başladıklarını söyledi.

Babası felç geçirdikten sonra her şeyin değiştiğini belirten genç, o sabah annesinin kıraathaneye gelip babasıyla birlikte çay demlediğini ve her şeye yeniden başladıklarını söyledi.

Annesinin bu zorlu süreçte kıraathaneyi yeniden ayağa kaldırma mücadelesi, izleyenlere büyük bir ilham kaynağı oldu. Videoda yer alan “Bir kadının gücü her şeyi değiştirir.” notu ise sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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