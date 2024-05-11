Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
2. Anatomi bilgim yerle bir olunca ben:
3. "Bunların ikisi aynı kişi mi şimdi?"
4. Yok artık ama!
5. Bu geceki kabusum belli oldu.
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6. 👇
7. "Nitelikli dolandırıcılık"
8. Korkuyorum...
9. 'Günün tatsızlık seviyesi'
10. 'Birine çok benziyor ama... Çıkaramadım'
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11. Sebebi neydi ki?
12. Pardon?
13. Filtresiz halini paylaşınca bayağı bir tepki almış...
14. "Organları nerede?"
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
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