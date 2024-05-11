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Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 17:52

Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Gelin paylaştıkları photosoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. Anatomi bilgim yerle bir olunca ben:

2. Anatomi bilgim yerle bir olunca ben:

3. "Bunların ikisi aynı kişi mi şimdi?"

3. "Bunların ikisi aynı kişi mi şimdi?"
3. "Bunların ikisi aynı kişi mi şimdi?"

4. Yok artık ama!

4. Yok artık ama!

5. Bu geceki kabusum belli oldu.

5. Bu geceki kabusum belli oldu.
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6. 👇

6. 👇

7. "Nitelikli dolandırıcılık"

7. "Nitelikli dolandırıcılık"
7. "Nitelikli dolandırıcılık"

8. Korkuyorum...

8. Korkuyorum...

9. 'Günün tatsızlık seviyesi'

9. 'Günün tatsızlık seviyesi'

10. 'Birine çok benziyor ama... Çıkaramadım'

10. 'Birine çok benziyor ama... Çıkaramadım'
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11. Sebebi neydi ki?

11. Sebebi neydi ki?

12. Pardon?

12. Pardon?

13. Filtresiz halini paylaşınca bayağı bir tepki almış...

13. Filtresiz halini paylaşınca bayağı bir tepki almış...

14. "Organları nerede?"

14. "Organları nerede?"

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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