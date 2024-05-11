Yaptırdıkları Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden Acayip Kişiler
Yaptırdıkları Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden Acayip Kişiler
Dövme birçoğumuz için sanattan farksız. Bazı dövmeler sembolik bir anlam taşırken bazı dövmeler de gerçek anlamda göz kanatıyor. Birazdan göreceğiniz dövmeler, ne bir sanat eseri ne de bir sembol. Gelin birbirinden kötü dövmelere sahip o kişilere beraber bakalım👇
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz.
2. Etkileyici bir çalışma olsa da hafiften göz yoruyor gibi sanki...
3. Nasıl yani?
4. Bunu yaptırmaktaki motivasyonunu çok merak ediyorum...
5. 👇
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6. Bunun ne olduğunu anlayabilen var mı?
7. Göz kanatan cinsten olmuş.
8. Nasıl yani?
9. Kafamızda bir çok soru işareti var şu an.
10. Sanat eseri (!)
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11. Gerçekten kabus gibi bir çalışma olmuş...
12. Benim içecek fanlığı tam olarak şuralarda...
13. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?
14. Sevgilisine şu şekil bağlanacaksın...
15. Haftaya görüşmek üzere👋
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