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Yaptırdıkları Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden Acayip Kişiler

Yaptırdıkları Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden Acayip Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 18:40

Dövme birçoğumuz için sanattan farksız. Bazı dövmeler sembolik bir anlam taşırken bazı dövmeler de gerçek anlamda göz kanatıyor. Birazdan göreceğiniz dövmeler, ne bir sanat eseri ne de bir sembol. Gelin birbirinden kötü dövmelere sahip o kişilere beraber bakalım👇

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz.

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz.

2. Etkileyici bir çalışma olsa da hafiften göz yoruyor gibi sanki...

2. Etkileyici bir çalışma olsa da hafiften göz yoruyor gibi sanki...

3. Nasıl yani?

3. Nasıl yani?

4. Bunu yaptırmaktaki motivasyonunu çok merak ediyorum...

4. Bunu yaptırmaktaki motivasyonunu çok merak ediyorum...

5. 👇

5. 👇
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6. Bunun ne olduğunu anlayabilen var mı?

6. Bunun ne olduğunu anlayabilen var mı?

7. Göz kanatan cinsten olmuş.

7. Göz kanatan cinsten olmuş.

8. Nasıl yani?

8. Nasıl yani?

9. Kafamızda bir çok soru işareti var şu an.

9. Kafamızda bir çok soru işareti var şu an.

10. Sanat eseri (!)

10. Sanat eseri (!)
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11. Gerçekten kabus gibi bir çalışma olmuş...

11. Gerçekten kabus gibi bir çalışma olmuş...

12. Benim içecek fanlığı tam olarak şuralarda...

12. Benim içecek fanlığı tam olarak şuralarda...

13. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

13. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

14. Sevgilisine şu şekil bağlanacaksın...

14. Sevgilisine şu şekil bağlanacaksın...

15. Haftaya görüşmek üzere👋

15. Haftaya görüşmek üzere👋

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