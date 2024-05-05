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Hangi Kafayla Yaptırdıklarını Çözemediğimiz Dövmelerle Göz Kanatan Birbirinden İlginç İnsanlar

Hangi Kafayla Yaptırdıklarını Çözemediğimiz Dövmelerle Göz Kanatan Birbirinden İlginç İnsanlar

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 22:29

Dövme birçoğumuz için sanattan farksız. Bazı dövmeler sembolik bir anlam taşırken bazı dövmeler de gerçek anlamda göz kanatıyor. Birazdan göreceğiniz dövmeler, ne bir sanat eseri ne de bir sembol. Gelin birbirinden kötü dövmelere sahip o kişilere beraber bakalım👇

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz.

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz.

2. Benim doğa sevgisi şuralara dayandı.

2. Benim doğa sevgisi şuralara dayandı.

3. Sebebi neydi ki?

3. Sebebi neydi ki?

4. 👇

4. 👇

5. Benim Beyoncé aşkı şuralarda:

5. Benim Beyoncé aşkı şuralarda:
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6. Nasıl yani?

6. Nasıl yani?

7. Ne tarafa öğürüyorduk?

7. Ne tarafa öğürüyorduk?

8. 'Eski sevgilim için ölürüm'

8. 'Eski sevgilim için ölürüm'

9. Yok artık ama!

9. Yok artık ama!

10. Bu dövmeyi yaptırırken ne düşünüyordu acaba?

10. Bu dövmeyi yaptırırken ne düşünüyordu acaba?
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11. Bunu görmeseydim psikolojim daha iyiydi şu an.

11. Bunu görmeseydim psikolojim daha iyiydi şu an.

12. Bazen sadece bakarsın...

12. Bazen sadece bakarsın...

13. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

13. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

14. 'Şaheser' bunun yanında az kalır.

14. 'Şaheser' bunun yanında az kalır.

15. Haftaya görüşmek üzere👋

15. Haftaya görüşmek üzere👋

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