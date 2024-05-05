Hangi Kafayla Yaptırdıklarını Çözemediğimiz Dövmelerle Göz Kanatan Birbirinden İlginç İnsanlar
Hangi Kafayla Yaptırdıklarını Çözemediğimiz Dövmelerle Göz Kanatan Birbirinden İlginç İnsanlar
Dövme birçoğumuz için sanattan farksız. Bazı dövmeler sembolik bir anlam taşırken bazı dövmeler de gerçek anlamda göz kanatıyor. Birazdan göreceğiniz dövmeler, ne bir sanat eseri ne de bir sembol. Gelin birbirinden kötü dövmelere sahip o kişilere beraber bakalım👇
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz.
2. Benim doğa sevgisi şuralara dayandı.
3. Sebebi neydi ki?
4. 👇
5. Benim Beyoncé aşkı şuralarda:
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6. Nasıl yani?
7. Ne tarafa öğürüyorduk?
8. 'Eski sevgilim için ölürüm'
9. Yok artık ama!
10. Bu dövmeyi yaptırırken ne düşünüyordu acaba?
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11. Bunu görmeseydim psikolojim daha iyiydi şu an.
12. Bazen sadece bakarsın...
13. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?
14. 'Şaheser' bunun yanında az kalır.
15. Haftaya görüşmek üzere👋
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