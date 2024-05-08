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Vücudunun Yüzde 98'i Dövmeyle Kaplı Olan Amber Luke Bir Kez Daha Gözlerine Dövme Yaptıracak

Vücudunun Yüzde 98'i Dövmeyle Kaplı Olan Amber Luke Bir Kez Daha Gözlerine Dövme Yaptıracak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
08.05.2024 - 12:31

29 yaşındaki Amber Luke, dünyanın en çok dövmeli kadını. Vücudunun artık yüzde 98'inde dövme olan kadın, bu kez gözlerine dövme yaptırmaya karar vermiş. Üstelik ilk seferinde başarısız bir sonuç elde ettiği halde.

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29 yaşındaki Amber Luke, dünyanın en çok dövmesine sahip kadını. Böyle göründüğüne bakmayın, bu fotoğraf yıllar öncesine ait.

29 yaşındaki Amber Luke, dünyanın en çok dövmesine sahip kadını. Böyle göründüğüne bakmayın, bu fotoğraf yıllar öncesine ait.

Amber Luke'un şimdiki görünümü ise böyle. Vücudunun yaklaşık yüzde 98'ini kaplayan dövmeleri var.

Amber Luke'un şimdiki görünümü ise böyle. Vücudunun yaklaşık yüzde 98'ini kaplayan dövmeleri var.

Luke'un 600'den fazla dövmesi olduğu ve dövmelerine toplamda 20 bin sterlin kadar bir bütçe ayırdığı iddia ediliyor.

Sosyal medya hesabından henüz birkaç yıl öncesinden, yani hiç dövmesinin olmadığı zamanlardan paylaşım yapan genç kadın, elbette gören herkesi şaşırtıyor.

Sosyal medya hesabından henüz birkaç yıl öncesinden, yani hiç dövmesinin olmadığı zamanlardan paylaşım yapan genç kadın, elbette gören herkesi şaşırtıyor.

Amber Luke'un yaptırdığı tek işlem dövmeleri değil. Kendisi bugüne kadar dil ayırma, göğüs büyütme, yanak ve dudak dolguları, kulaklarına yerleştirilen sivri uçlu implantlar ve Brezilya poposu kaldırma gibi işlemler de yaptırmış.

Bütün bu işlemlere ise yaklaşık 70 bin dolar harcadığı düşünülüyor.

Amber Luke'un yaptırdığı en ilginç işlem ise gözlerinin içinin maviye boyanması.

Amber Luke'un yaptırdığı en ilginç işlem ise gözlerinin içinin maviye boyanması.

2020 yılında Luke, gözlerinin içinin parlak maviye boyanması için bir işlem geçirmişti. Fakat Luke, işlemin ardından 3 hafta boyunca görme problemleri yaşamıştı.

Genç kadın, ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da şimdilerde yeniden gözlerinde işlem yaptırmak istiyor.

Genç kadın, ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da şimdilerde yeniden gözlerinde işlem yaptırmak istiyor.

Dövme sanatçısının göz küresinin fazla derinine inmesiyle geçici körlük ve acı hissettiğini söyleyen Luke, 'doğru yapılırsa hiçbir risk yok' diyerek yeniden bu işlemi yaptıracağını söylüyor.

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