Vücudunun Yüzde 98'i Dövmeyle Kaplı Olan Amber Luke Bir Kez Daha Gözlerine Dövme Yaptıracak

Amber Luke'un yaptırdığı tek işlem dövmeleri değil. Kendisi bugüne kadar dil ayırma, göğüs büyütme, yanak ve dudak dolguları, kulaklarına yerleştirilen sivri uçlu implantlar ve Brezilya poposu kaldırma gibi işlemler de yaptırmış.

Bütün bu işlemlere ise yaklaşık 70 bin dolar harcadığı düşünülüyor.