Vücudunun Yüzde 98'i Dövmeyle Kaplı Olan Amber Luke Bir Kez Daha Gözlerine Dövme Yaptıracak
Vücudunun Yüzde 98'i Dövmeyle Kaplı Olan Amber Luke Bir Kez Daha Gözlerine Dövme Yaptıracak
29 yaşındaki Amber Luke, dünyanın en çok dövmeli kadını. Vücudunun artık yüzde 98'inde dövme olan kadın, bu kez gözlerine dövme yaptırmaya karar vermiş. Üstelik ilk seferinde başarısız bir sonuç elde ettiği halde.
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29 yaşındaki Amber Luke, dünyanın en çok dövmesine sahip kadını. Böyle göründüğüne bakmayın, bu fotoğraf yıllar öncesine ait.
Amber Luke'un şimdiki görünümü ise böyle. Vücudunun yaklaşık yüzde 98'ini kaplayan dövmeleri var.
Sosyal medya hesabından henüz birkaç yıl öncesinden, yani hiç dövmesinin olmadığı zamanlardan paylaşım yapan genç kadın, elbette gören herkesi şaşırtıyor.
Amber Luke'un yaptırdığı en ilginç işlem ise gözlerinin içinin maviye boyanması.
Genç kadın, ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da şimdilerde yeniden gözlerinde işlem yaptırmak istiyor.
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