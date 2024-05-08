Genetik Farklılıklarının Kendilerini Eşsiz Kıldığı 20 Kişi
Genetik Farklılıklarının Kendilerini Eşsiz Kıldığı 20 Kişi
Kaynak: https://www.boredpanda.com/unique-peo...
Elbette her birey eşsiz. Fakat bazı genetik farklılıkların alışılmadık görüntüler ortaya çıkardığı da göz ardı edilemez. Genetik farklılıkları sebebiyle eşsiz bir görünüme sahip olan 20 kişiye bakalım!
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1. Waardenburg Sendromu sonucunda gözleri parlak mavi olan bir kız çocuğu.
2. Albinizim ya da albino olarak adlandırılan hastalık, melanin pigmentinin sentezinin azaldığı veya hiç olmadığı bir grup kalıtsal bozukluktur.
3. Heterokromi, genellikle gözlerde görülen bir renklenme farklılığıdır.
4. Vitiligo, deride pigment kaybına bağlı olarak açık renkli alanların oluştuğu bir tür deri hastalığıdır.
5. Vitiligo sadece deride değil, saçlarda da görülebilir!
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6. Peki tabii sakallarda da.
7. "Babaannemin ve benim serçe parmaklarımızda fazladan çizgiler var."
8. Ehlers-Danlos sendromu, vücutta yer alan bağ dokularının olması gereken daha zayıf hale gelmesine neden olur.
9. Coğrafik dil rahatsızlığında ise dilin üzeri halı gibi bir örtü ile kaplıdır. Dilin bazı yerleri biraz çökük, bazı yerleri biraz tümseklidir.
10. Raynaud Sendromu, stres durumunda veya soğuğa maruziyet durumunda vücudun bazı bölgelerinde uyuşma ve soğukluk olarak görülebilir.
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11. "Kızımın elf kulakları var."
12. Kolobom, doğuştan gelen ve gözün belirli bölgelerinde bazı dokuların olmamasından kaynaklanan bir göz anormalliğidir.
13. Doğum lekeleri ise ciltte bir alanda fazla miktarda pigment hücresinin ortaya çıkmasıyla meydana gelir.
14. "Saçımın bir kısmı 1.5 yıl önce döküldü. Tekrar çıktıklarında ise kıvırcıktı."
15. "İki tane dudağım varmış gibi yapabiliyorum."
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16. Marfan Sendromunu yaşayan bir kişi genellikle uzun boylu ve zayıftır. Bu kişilerin kolları, bacakları, el ve ayak parmakları alışılmadık derecede uzundur.
17. Marfan Sendromuna bir örnek daha;
18. "Kızımın saçları doğuştan boyalı."
19. "Anizokori her iki göz bebeklerinin farklı büyüklükte olmasıdır."
20. Dil bağı (ankiloglossi) dili ağız tabanı ile birleştiren frenulum adı verilen dokunun kısa olmasıdır.
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