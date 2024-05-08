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Genetik Farklılıklarının Kendilerini Eşsiz Kıldığı 20 Kişi

Genetik Farklılıklarının Kendilerini Eşsiz Kıldığı 20 Kişi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
08.05.2024 - 10:35

Elbette her birey eşsiz. Fakat bazı genetik farklılıkların alışılmadık görüntüler ortaya çıkardığı da göz ardı edilemez. Genetik farklılıkları sebebiyle eşsiz bir görünüme sahip olan 20 kişiye bakalım!

Dikkat: Bu içerik sağlık ile ilişkili herhangi bir tavsiye içermez. Yalnızca bilgi vermek amacıyla üretilmiştir. İlgili konularda doktorunuza başvurunuz.

Kaynak: https://www.boredpanda.com/unique-peo...
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1. Waardenburg Sendromu sonucunda gözleri parlak mavi olan bir kız çocuğu.

1. Waardenburg Sendromu sonucunda gözleri parlak mavi olan bir kız çocuğu.

Waardenburg Sendromu farklı genetik bozukluklar sonucu oluşan, kişide doğuştan pigmentasyon sorunlarına yol açan bir sendromdur. Bu sendroma sahip bireylerde bir veya iki gözün parlak mavi olması ve/veya deride beyaz lekeler oluşması görülebilir.

Waardenburg Sendromu kişinin fiziksel gelişimini negatif yönde etkileyebilir.

2. Albinizim ya da albino olarak adlandırılan hastalık, melanin pigmentinin sentezinin azaldığı veya hiç olmadığı bir grup kalıtsal bozukluktur.

2. Albinizim ya da albino olarak adlandırılan hastalık, melanin pigmentinin sentezinin azaldığı veya hiç olmadığı bir grup kalıtsal bozukluktur.

Albinizm hastalığının deri, saç ve gözleri etkileyebileceği bilinmektedir. Albino hastalarının güneş ışınlarına karşı maksimum derecede önlem alması gerekir.

3. Heterokromi, genellikle gözlerde görülen bir renklenme farklılığıdır.

3. Heterokromi, genellikle gözlerde görülen bir renklenme farklılığıdır.

Vücuttaki her türlü renklenmede görev alan melanin pigmentinin eşit olarak dağılmamasından kaynaklanır.

Heterokromide iki göz de birbirinden farklı renklerde veya tek göz iki renkte olabilir.

4. Vitiligo, deride pigment kaybına bağlı olarak açık renkli alanların oluştuğu bir tür deri hastalığıdır.

4. Vitiligo, deride pigment kaybına bağlı olarak açık renkli alanların oluştuğu bir tür deri hastalığıdır.

Oldukça yaygın olan bu hastalık, her yaşta görülebilir. Yaklaşık 100 kişiden 2'si vitiligoya sahip olabilir.

5. Vitiligo sadece deride değil, saçlarda da görülebilir!

5. Vitiligo sadece deride değil, saçlarda da görülebilir!
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6. Peki tabii sakallarda da.

6. Peki tabii sakallarda da.

7. "Babaannemin ve benim serçe parmaklarımızda fazladan çizgiler var."

7. "Babaannemin ve benim serçe parmaklarımızda fazladan çizgiler var."

8. Ehlers-Danlos sendromu, vücutta yer alan bağ dokularının olması gereken daha zayıf hale gelmesine neden olur.

8. Ehlers-Danlos sendromu, vücutta yer alan bağ dokularının olması gereken daha zayıf hale gelmesine neden olur.

Bu sendrom genellikle cilde ve eklemleri etkileyerek yumuşak bir cilde, kas ağrılarına ve çabuk morarmaya neden olur.

9. Coğrafik dil rahatsızlığında ise dilin üzeri halı gibi bir örtü ile kaplıdır. Dilin bazı yerleri biraz çökük, bazı yerleri biraz tümseklidir.

9. Coğrafik dil rahatsızlığında ise dilin üzeri halı gibi bir örtü ile kaplıdır. Dilin bazı yerleri biraz çökük, bazı yerleri biraz tümseklidir.

10. Raynaud Sendromu, stres durumunda veya soğuğa maruziyet durumunda vücudun bazı bölgelerinde uyuşma ve soğukluk olarak görülebilir.

10. Raynaud Sendromu, stres durumunda veya soğuğa maruziyet durumunda vücudun bazı bölgelerinde uyuşma ve soğukluk olarak görülebilir.
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11. "Kızımın elf kulakları var."

11. "Kızımın elf kulakları var."

12. Kolobom, doğuştan gelen ve gözün belirli bölgelerinde bazı dokuların olmamasından kaynaklanan bir göz anormalliğidir.

12. Kolobom, doğuştan gelen ve gözün belirli bölgelerinde bazı dokuların olmamasından kaynaklanan bir göz anormalliğidir.

13. Doğum lekeleri ise ciltte bir alanda fazla miktarda pigment hücresinin ortaya çıkmasıyla meydana gelir.

13. Doğum lekeleri ise ciltte bir alanda fazla miktarda pigment hücresinin ortaya çıkmasıyla meydana gelir.

14. "Saçımın bir kısmı 1.5 yıl önce döküldü. Tekrar çıktıklarında ise kıvırcıktı."

14. "Saçımın bir kısmı 1.5 yıl önce döküldü. Tekrar çıktıklarında ise kıvırcıktı."

15. "İki tane dudağım varmış gibi yapabiliyorum."

15. "İki tane dudağım varmış gibi yapabiliyorum."
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16. Marfan Sendromunu yaşayan bir kişi genellikle uzun boylu ve zayıftır. Bu kişilerin kolları, bacakları, el ve ayak parmakları alışılmadık derecede uzundur.

16. Marfan Sendromunu yaşayan bir kişi genellikle uzun boylu ve zayıftır. Bu kişilerin kolları, bacakları, el ve ayak parmakları alışılmadık derecede uzundur.

17. Marfan Sendromuna bir örnek daha;

17. Marfan Sendromuna bir örnek daha;

18. "Kızımın saçları doğuştan boyalı."

18. "Kızımın saçları doğuştan boyalı."

19. "Anizokori her iki göz bebeklerinin farklı büyüklükte olmasıdır."

19. "Anizokori her iki göz bebeklerinin farklı büyüklükte olmasıdır."

20. Dil bağı (ankiloglossi) dili ağız tabanı ile birleştiren frenulum adı verilen dokunun kısa olmasıdır.

20. Dil bağı (ankiloglossi) dili ağız tabanı ile birleştiren frenulum adı verilen dokunun kısa olmasıdır.

Doğuştan gelen bu durum, dilin hareket kabiliyetini kısıtlar. Günümüzde yaygın bir hastalık olarak geçmektedir.

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