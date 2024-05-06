Bu 25 Garip Fobiden En Az Birine Sahip Olduğunuzu Fark Edeceksiniz!

Yeni olan bilinmeyendir ve bilinmeyenden kaçınmak oldukça normaldir. Fakat yenilikten tam anlamıyla korkmak bu fobiyi ortaya çıkarır. Daha çok yaşlılarda görülse de gençlerde de yeni yiyeceklerden, yerlerden veya rutinin dışına çıkma korkusu görülebilir.