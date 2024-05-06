Bu 25 Garip Fobiden En Az Birine Sahip Olduğunuzu Fark Edeceksiniz!
Bu 25 Garip Fobiden En Az Birine Sahip Olduğunuzu Fark Edeceksiniz!
Kaynak: https://list25.com/the-25-strangest-p...
Bazı fobileri görmezden gelip hayatımıza devam edebilirken bazıları ise panik atak geçirmemize ve hatta sosyal hayatımızda sorunlar yaşamamıza sebep oluyor. Sizler de sahip olduğunuz fobileri keşfetmek için listemize göz atın!
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25. Aşık Olma Korkusu: Filofobi
24. Yıkanma Korkusu: Ablütofobi
23. İş Yeri Ve İş Korkusu: Ergofobi
22. Başkalarının Fikirlerine Dair Korku: Allodoksafobi
21. Uyku Korkusu: Somnifobi
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20. Modern Zamanda Vampir Olmak: Helyofobi
19. Saç Korkusu: Kaetofobi
18. Sebze Korkusu: Lakanafobi
17. Dokunma Veya Dokunulma Korkusu: Hafefobi
16. Ev Korkusu: Oykofobi
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15. Palyaço Korkusu: Koulrofobi
14. Sarı Renk Korkusu: Ksantofobi
13. Yenilik Korkusu: Neofobi
12. Orman Korkusu: Hilofobi
11. Peynir Korkusu: Turofobi
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10. Karar Verme Korkusu: Desidofobi
9. Köprü Korkusu: Gefirofobi
8. Aşağı İnme Ve Yukarı Çıkma Fobisi: Descendophobia/Ascendophobia
7. Delikli Yüzeylere Karşı Duyulan Korku: Tirofobi
6. Yağmur Korkusu: Omrofobi
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5. Zaman Korkusu: Kronofobi
4. Yutma Korkusu: Fagofobi
3. Göbek Deliği Korkusu: Omfalofobi
2. Papadan Korkma Korkusu: Papafobi
1. Fobi Korkusu: Fobofobi
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