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Bu 25 Garip Fobiden En Az Birine Sahip Olduğunuzu Fark Edeceksiniz!

Bu 25 Garip Fobiden En Az Birine Sahip Olduğunuzu Fark Edeceksiniz!

Sevde Manav
Sevde Manav - Onedio Üyesi
06.05.2024 - 11:01

Bazı fobileri görmezden gelip hayatımıza devam edebilirken bazıları ise panik atak geçirmemize ve hatta sosyal hayatımızda sorunlar yaşamamıza sebep oluyor. Sizler de sahip olduğunuz fobileri keşfetmek için listemize göz atın!

Kaynak: https://list25.com/the-25-strangest-p...
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25. Aşık Olma Korkusu: Filofobi

25. Aşık Olma Korkusu: Filofobi

Herkes için karnında kelebeklerin uçuşması güzel bir his değildir. Aşık olmaktan veya herhangi bir yakın ilişkiye sahip olmaktan korkarlar.

24. Yıkanma Korkusu: Ablütofobi

24. Yıkanma Korkusu: Ablütofobi

Bazı insanlar için banyo yapmak panik atağa yol açabilir bu yüzden her zaman kötü kokan iş arkadaşlarınız bilmeseniz de gizli bir savaş veriyor olabilir.

23. İş Yeri Ve İş Korkusu: Ergofobi

23. İş Yeri Ve İş Korkusu: Ergofobi

İş ve iş yerlerine karşı yüksek derece kaygı hisseden bu insanlar için çevreleri tembel olduklarını düşünebiliyor.

22. Başkalarının Fikirlerine Dair Korku: Allodoksafobi

22. Başkalarının Fikirlerine Dair Korku: Allodoksafobi

Diğer insanların ne düşündüğüne dair edinilen bir korku türü sosyal fobilerden biridir.

21. Uyku Korkusu: Somnifobi

21. Uyku Korkusu: Somnifobi

Kabusların da bu korkunun temelini beslediğini düşünürsek daha çok insanlar kontrolü kaybettiklerini hissettiklerinde bu fobiye sahip olabilirler

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20. Modern Zamanda Vampir Olmak: Helyofobi

20. Modern Zamanda Vampir Olmak: Helyofobi

Helyofobi, D vitamini eksikliğine yol açabilecek ciddi bir fobi olan güneş korkusudur.

19. Saç Korkusu: Kaetofobi

19. Saç Korkusu: Kaetofobi

Bu fobiye sahip bazı kişiler sadece dökülmüş saçlardan bazıları ise kendi vücudundaki saçlardan bile korkabiliyor.

18. Sebze Korkusu: Lakanafobi

18. Sebze Korkusu: Lakanafobi

Bazı insanlar için bir domates bile oldukça rahatsız edicidir. Sebzelerin görüntüsü veya kokusu nefes darlığına ve mide bulantılarına neden olabiliyor.

17. Dokunma Veya Dokunulma Korkusu: Hafefobi

17. Dokunma Veya Dokunulma Korkusu: Hafefobi

Bu fobi dokunulmaktan rahatsızlığın dışında kişiye anksiyete, kalp çarpıntısı ve hatta panik atak dahi yaşatabilir.

16. Ev Korkusu: Oykofobi

16. Ev Korkusu: Oykofobi

Hem ev içinden hem de evin çevresindeki şeylerden korkma anlamına geliyor. Buna evde tek başına kalmak ve hatta evdeki eşyalardan korkmak da eklenebilir.

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15. Palyaço Korkusu: Koulrofobi

15. Palyaço Korkusu: Koulrofobi

Muhtemelen Stephen King'e, 60'lar ve 70'lerden gelen tuhaf palyaçolara dayanan bu korku aslında makyajın ardında kimin olduğunu bilmemekten kaynaklandığı düşünülüyor.

14. Sarı Renk Korkusu: Ksantofobi

14. Sarı Renk Korkusu: Ksantofobi

Sarı rengini yalnızca görmek değil kelimesini dahi duymaya tahammül edemeyen insanlar var.

13. Yenilik Korkusu: Neofobi

13. Yenilik Korkusu: Neofobi

Yeni olan bilinmeyendir ve bilinmeyenden kaçınmak oldukça normaldir. Fakat yenilikten tam anlamıyla korkmak bu fobiyi ortaya çıkarır. Daha çok yaşlılarda görülse de gençlerde de yeni yiyeceklerden, yerlerden veya rutinin dışına çıkma korkusu görülebilir.

12. Orman Korkusu: Hilofobi

12. Orman Korkusu: Hilofobi

Bu korkuya sahip olanlar için kamp yapmak imkansız bir aktivitedir.

11. Peynir Korkusu: Turofobi

11. Peynir Korkusu: Turofobi

Bazı insanlar peynirsiz yaşayamazken bazıları için ne kokusu ne görüntüsü katlanılır gibi değil.

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10. Karar Verme Korkusu: Desidofobi

10. Karar Verme Korkusu: Desidofobi

Karar verme veya seçim yapma bazı insanların en büyük korkusudur.

9. Köprü Korkusu: Gefirofobi

9. Köprü Korkusu: Gefirofobi

Bu fobiye sahip insanlar köprüden geçemeyecek kadar büyük bir korku yaşarlar.

8. Aşağı İnme Ve Yukarı Çıkma Fobisi: Descendophobia/Ascendophobia

8. Aşağı İnme Ve Yukarı Çıkma Fobisi: Descendophobia/Ascendophobia

Asansörler, sabit veya yürüyen merdivenler ve hatta orta eğimli zeminlerde dahi hissedilen aşağıya inme veya yukarıya çıkma korkularını ifade eder.

7. Delikli Yüzeylere Karşı Duyulan Korku: Tirofobi

7. Delikli Yüzeylere Karşı Duyulan Korku: Tirofobi

Bu korkuya sahip kişiler süngerler, sporlar/tohum içeren bitkiler ve hatta kendi ciltlerindeki gözeneklere dahi aşırı tepki verirler.

6. Yağmur Korkusu: Omrofobi

6. Yağmur Korkusu: Omrofobi

Yağmur kimileri için mutluluk sebebi olsa da kimileri için de panik atak geçirmelerine sebep olacak kadar onları korkutur.

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5. Zaman Korkusu: Kronofobi

5. Zaman Korkusu: Kronofobi

Kronofobi, zamanın geçmesinden korkma durumudur. Daha çok hapishanedeki mahkumların yaşadığı bu korku, şaşırtıcı bir şekilde en az yaşlılarda görülür.

4. Yutma Korkusu: Fagofobi

4. Yutma Korkusu: Fagofobi

Yutma korkusu olan bu Fagofobi, bazı durumlarda istemsiz yutma güçlüğünden kaynaklanan kilo kaybı ve yetersiz beslenmeyle sonuçlanabilir.

3. Göbek Deliği Korkusu: Omfalofobi

3. Göbek Deliği Korkusu: Omfalofobi

Bu korkuya sahip kişiler kendisininki de dahil olmak üzere bir göbek deliği görmekten veya ona dokunmadan kaçınırlar.

2. Papadan Korkma Korkusu: Papafobi

2. Papadan Korkma Korkusu: Papafobi

Kulağa tuhaf gelse de İspanyol Engizisyonu'nu hatırladığımızda bu korkuyu olası görüyoruz. Buna benzer olarak kutsal şeylerden korkmak anlamında Hagiophobia da var.

1. Fobi Korkusu: Fobofobi

1. Fobi Korkusu: Fobofobi

Bir fobiye sahipseniz sevinebilirsiniz, çünkü fobofobiye fobilerden korkan kişiler sahiptir.

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