IMDb Puanlarıyla Bu Yılın En Çok İzlenen ve Beğenilen Sağlık Temalı Dizileri
IMDb Puanlarıyla Bu Yılın En Çok İzlenen ve Beğenilen Sağlık Temalı Dizileri
Kaynak: https://www.ranker.com/list/best-medi...
Bu listemiz 2024 yılında yayında olan; teşhisler, operasyonlar ve tıbbi terimlerle dolu en iyi tıp dizilerini içeriyor. Dramalarıyla, acılarıyla ve tüm gerçekliğiyle bizleri derinden etkileyen bu 15 diziyi IMDb puanlarına göre inceleyebilirsiniz.
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15. Skymed (2022)
14. Dr. Pimple Popper (2018)
13. Botched (2014)
12. This Came Out of Me (2022)
11. Virgin River (2019)
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10. Doctor Cha (2023)
9. Grey's Anatomy (2005)
8. Chicago Med (2015)
7. Crack Addicts (2023)
6. Transplant (2020)
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5. Dr. Down Below (2023)
4. The Good Doctor (2017)
3. My Killer Body With K. Michelle (2022)
2. Call The Midwife (2012)
1. The Incredible Dr. Pol (2011)
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