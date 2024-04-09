IMDb Puanlarıyla Bu Yılın En Çok İzlenen ve Beğenilen Sağlık Temalı Dizileri

IMDb: 6.9

Teksas'taki bir acil serviste, Dr. Ruby Rose ve acil servis ekibi genellikle birinin kulağındaki bir böcek, gözündeki bir metal parçası veya bir çocuğun burnuna sıkışmış bir parça ekmek gibi basit fakat tıbbi aciliyeti olan işlemleri yapsalar da bazen yerinde olmayan şeyleri çıkarmak için büyülerine de başvururlar.

Yönetmen: Eric Begley, David Karabinas, Evan Goldstein, Brad Bernstein, Wyatt Channell, Caroline Perez, Scott Lewers

Oyuncular: Ruby Rose