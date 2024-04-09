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IMDb Puanlarıyla Bu Yılın En Çok İzlenen ve Beğenilen Sağlık Temalı Dizileri

IMDb Puanlarıyla Bu Yılın En Çok İzlenen ve Beğenilen Sağlık Temalı Dizileri

dizi
Sevde Manav
Sevde Manav - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 13:02

Bu listemiz 2024 yılında yayında olan; teşhisler, operasyonlar ve tıbbi terimlerle dolu en iyi tıp dizilerini içeriyor. Dramalarıyla, acılarıyla ve tüm gerçekliğiyle bizleri derinden etkileyen bu 15 diziyi IMDb puanlarına göre inceleyebilirsiniz.

Kaynak: https://www.ranker.com/list/best-medi...
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15. Skymed (2022)

15. Skymed (2022)

IMDb: 6.4

Skymed dizisi Kuzey Kanada'da hava ambulanslarıyla uçan hemşirelerin ve pilotlarının zaferlerini ve yaşadıkları kalp kırıklıklarını anlatıyor.

Yönetmen: Julie Puckrin

Oyuncular: Natasha Calis, Morgan Holmstrom, Preneet Akilla, Thomas Elms, Mercedes Morris

14. Dr. Pimple Popper (2018)

14. Dr. Pimple Popper (2018)

IMDb: 6.7

Youtube ve Instagram videoları 2 milyardan fazla izlenen sosyal medya fenomeni Dr. Pimple Ropper ile hastalarının ilişkileri ve değişen hayatlarını izliyoruz.

Oyuncular: Sandra Lee

13. Botched (2014)

13. Botched (2014)

IMDb: 6.8

Dizide, California'nın en iyi iki plastik cerrahı yanlış yapılmış estetik ameliyatları inceliyor.

Yönetmen: Michelle Brando

Oyuncular: Paul Nassif, Terry J. Dubrow, Maria Menounos

12. This Came Out of Me (2022)

12. This Came Out of Me (2022)

IMDb: 6.9

Teksas'taki bir acil serviste, Dr. Ruby Rose ve acil servis ekibi genellikle birinin kulağındaki bir böcek, gözündeki bir metal parçası veya bir çocuğun burnuna sıkışmış bir parça ekmek gibi basit fakat tıbbi aciliyeti olan işlemleri yapsalar da bazen yerinde olmayan şeyleri çıkarmak için büyülerine de başvururlar.

Yönetmen: Eric Begley, David Karabinas, Evan Goldstein, Brad Bernstein, Wyatt Channell, Caroline Perez, Scott Lewers

Oyuncular: Ruby Rose

11. Virgin River (2019)

11. Virgin River (2019)

IMDb: 7.4

Hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen Melinda, kasabaya yerleşmeye karar verir. Ardından bu kasaba hayatının beklediği kadar basit olmadığını fark eder. 

Yönetmen: Sue Tenney

Oyuncular: Alexandra Breckenridge, Martin Henderson, Tim Matheson, Annette O'Toole, Colin Lawrence

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10. Doctor Cha (2023)

10. Doctor Cha (2023)

IMDb: 7.5

Dizi, yıllar sonra tıp kariyerine dönmeye karar veren bir ev kadın ile çok iyi bir doktor olan eşinin onu aldatmasıyla gelişen olayları anlatıyor.

Yönetmen: Dae-Jin Kim

Oyuncular: Uhm Jung-hwa, Kim Byung-chul, Myung Se-bin, Min Woo-hyuk, Song Ji-ho

9. Grey's Anatomy (2005)

9. Grey's Anatomy (2005)

IMDb: 7.6

Tıp fakültelerinden henüz mezun olmuş 5 stajyer doktor adayı önemli bir eğitim hastanesine kabul edilmiştir. Cerrahi bölümün en başarılı doktorlarından biri olan Uzm. Dr. Bailey'in gözetiminde hem mesleklerinde hem de romantik ilişkilerinde yeni tecrübeler edinecekler.

Yönetmen: Shonda Rhimes

Oyuncular: Ellen Pompeo, Chandra Wilson, James Pickens, Kevin McKidd, Caterina Scorsone

8. Chicago Med (2015)

8. Chicago Med (2015)

IMDb: 7.6

Chicago'daki bir hastanedeki doktorların karmaşık ilişkileri, her türlü vakanın üstesinden geldikleri ve yaptıkları tıbbi acil müdaheleleri anlatıyor. 

Yönetmen: Dick Wolf,Matt Olmstead

Oyuncular: Oliver Platt, S. Epatha Merkerson, Nick Gehlfuss, Brian Tee,  Marlyne Barrett

7. Crack Addicts (2023)

7. Crack Addicts (2023)

IMDb: 7.7

Dr. Alessandra Colon ve sıra dışı ekibi en sert koşullarla başa çıkabilmek için çığır açan kayropraktik yöntemler kullanıyorlar. Çıkan her çatırdama sesi hastalarına büyük bir fayda sağlıyor. 

Yönetmen: -

Oyuncular: Alessandra Colon, Sarah Vaeth

6. Transplant (2020)

6. Transplant (2020)

IMDb: 7.9

Dizi, kız kardeşiyle Kanada'ya kaçan ve yeniden çalışmak isteyen Suriyeli doktor Bashir 'Bash' Hamed'in yaşadıklarını konu alıyor.

Yönetmen: Joseph Kay

Oyuncular: Hamza Haq, Laurence Leboeuf, Ayisha Issa, Jim Watson, Torri Higginson

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5. Dr. Down Below (2023)

5. Dr. Down Below (2023)

IMDb: -

Dr. Fenwa Milhouse bir ürologtur ve ağrılı zührevi hastalıklarla mücadele eden hastalarına ilgiyle yaklaşmaktadır.

Yönetmen: Spyder Dobrofsky

Oyuncu:Fenwa Milhouse

4. The Good Doctor (2017)

4. The Good Doctor (2017)

IMDb: 8

Shaun Murphy savant sendromlu ve otizmli bir gençtir. Dizide Tıp Fakültesi'ni bitirerek çalışmaya başladığı hastanedeki ortam anlatılıyor.

Yönetmen: David Shore

Oyuncular: Freddie Highmore, Christina Chang, Richard Schiff, Hill Harper

3. My Killer Body With K. Michelle (2022)

3. My Killer Body With K. Michelle (2022)

IMDb: 8.2

K. Michelle'in kişisel hayatını izlerken aynı zamanda ihtiyacı olan hastalara yardımcı olma çabasını da görüyoruz.

Yönetmen: -

Oyuncu: K. Michelle

2. Call The Midwife (2012)

2. Call The Midwife (2012)

IMDb: 8.6

Hikaye 1950'lerde Londra'da geçmektedir. Bir manastırdaki hemşireler bisikletleriyle etraftaki insanlara ulaşarak çoğunlukla doğumun olduğu sağlık sorunlarıyla ilgilenirler.

Yönetmen: Heidi Thomas

Oyuncular: Jenny Agutter, Annabelle Apsion, Linda Bassett, Leonie Elliott, Helen George

1. The Incredible Dr. Pol (2011)

1. The Incredible Dr. Pol (2011)

IMDb: 8.6

Dr. Pol bir veteriner hekimdir ve Michigan'ın kırsal bölgelerini dolaşarak çiftlikte bulunan veya ailelerin baktığı hayvanların yardımına koşmaktadır.

Yönetmen: Monica Austin, Jonathan Schroder

Oyuncular: Jan Pol, Charles Pol, Diane Pol

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