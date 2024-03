Yollar Çoktan Ayrılmış Olsa Bile Eski Sevgilinizle Devam Eden 'Toksik' İlişkinin 4 Büyük İşareti

Sağlıklı ilişkilerde, her iki taraf da kendi duygularının sorumluluğunu alırken birbirlerinin duygularına önem verir. Eski partnerinizin duygularından sorumlu olduğunuzu düşünmek uyarıcı bir işarettir. Bir ayrılıktan sonra her iki taraf da bağımsız yaşamalıdır. Eski partnerinizin tepkileri üzerine endişelenmek veya onun duygularını göz önünde bulundurarak kararlar almak sağlıksız bir ilişki aşamasını işaret edebilir. Bu tür sorunlar ayrılıktan uzun süre sonra devam ediyorsa, ilerlemenizi olumsuz etkileyebilir. Her iki taraf da başkalarının duygularına bağımlı olmadan özgürce yaşamalıdır.