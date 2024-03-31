Yollar Çoktan Ayrılmış Olsa Bile Eski Sevgilinizle Devam Eden 'Toksik' İlişkinin 4 Büyük İşareti
Yollar Çoktan Ayrılmış Olsa Bile Eski Sevgilinizle Devam Eden 'Toksik' İlişkinin 4 Büyük İşareti
Kaynak: https://www.psychologytoday.com/intl/...
Hepimizin duygusal ilişkilerinde acaba 'toksik' bir ilişkinin içerisinde miyim diye sorguladığı, ya da 'toksik' ilişki terimini çokça kez duyduğu olmuştur. Bir de eski sevgilisiyle koparamadıkları bir bağı olan ve bu 'toksik' ilişkinin içerisine hapsolanlar da var ve belki de bir kısmı toksik bir ilişkinin içerisinde olduklarını bile bilmiyorlar. Biz de sizin için bu 'toksik' ilişkinin ne olduğunu ve dahası eski sevgiliyle halen devam eden 'toksik' ilişkinin 4 işaretini araştırdık. Detaylar 👇
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Toksik ilişki, bir veya her iki taraf için zararlı, sağlıksız veya olumsuz sonuçlar doğuran bir ilişki türüdür.
Ayrılığın sonrasını yönetmek zor olabilir ve eşlik eden kişilerarası dinamiklere dikkat edilmezse, eski bir ilişki hızla toksik kalıplara düşebilir. Romantik bir ilişkinin doğasında bulunan samimiyet, tersine, bu bağlantı sona erdiğinde sağlıksız etkileşim kalıpları için mükemmel bir fırtına yaratabilir.
Eski ya da güncel bir ilişkideki toksik davranış belirtileri ise şunlardır:
1- Yeni bir ilişkiye başladığında suçluluk duyarsın.
2- Eski partnerinizin duygularından sorumlu hissediyorsanız.
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3- Eski partneriniz size alan vermeyi reddediyorsa.
4- İlişkiniz dengesiz hissettiriyorsa.
Önemli bir uyarı: Toksiklik, herkesi etkiler ve zarar verir.
Peki siz hiç bu belirtilerden birini yaşadığınız bir durumda kaldınız mı? Buyurun yorumlara 👇
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