Yollar Çoktan Ayrılmış Olsa Bile Eski Sevgilinizle Devam Eden 'Toksik' İlişkinin 4 Büyük İşareti

Eski partnerinizle ilişkinizde eşitlik, her iki tarafın da rahat hissettiği sınırları, karşılıklı saygıyı ve gerektiğinde uzlaşmaya hazır olmayı içerir. Ancak, bu uzlaşmaların herhangi birini rahatsız ediyorsa, bir değişiklik yapılması gerekir.

Eski bir partnerle iletişimi sürdürmeye karar verirseniz, bu iletişimin nasıl olacağına dair sınırlar belirlemek önemlidir ve eğer etkileşimler dengesiz veya herhangi bir şekilde güvensiz hissettiriyorsa, her iki bireyin ilişkinin eşit temellerde olduğunu hissetmesini sağlamak için bir değişiklik gereklidir.