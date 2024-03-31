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Yollar Çoktan Ayrılmış Olsa Bile Eski Sevgilinizle Devam Eden 'Toksik' İlişkinin 4 Büyük İşareti

Yollar Çoktan Ayrılmış Olsa Bile Eski Sevgilinizle Devam Eden 'Toksik' İlişkinin 4 Büyük İşareti

ilişki
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 17:01

Hepimizin duygusal ilişkilerinde acaba 'toksik' bir ilişkinin içerisinde miyim diye sorguladığı, ya da 'toksik' ilişki terimini çokça kez duyduğu olmuştur. Bir de eski sevgilisiyle koparamadıkları bir bağı olan ve bu 'toksik' ilişkinin içerisine hapsolanlar da var ve belki de bir kısmı toksik bir ilişkinin içerisinde olduklarını bile bilmiyorlar. Biz de sizin için bu 'toksik' ilişkinin ne olduğunu ve dahası eski sevgiliyle halen devam eden 'toksik' ilişkinin 4 işaretini araştırdık. Detaylar 👇

Kaynak: https://www.psychologytoday.com/intl/...
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Toksik ilişki, bir veya her iki taraf için zararlı, sağlıksız veya olumsuz sonuçlar doğuran bir ilişki türüdür.

Toksik ilişki, bir veya her iki taraf için zararlı, sağlıksız veya olumsuz sonuçlar doğuran bir ilişki türüdür.

Bu tür ilişkilerde, güvensizlik, kontrol, manipülasyon, şiddet, duygusal istismar veya diğer olumsuz davranışlar sıklıkla görülebilir. Toksik ilişkilerde, bireyler genellikle mutsuz, stresli ve güvensiz hissederler. Bu ilişkiler, kişilerin ruh sağlığına ve refahına zarar verebilir ve genellikle sona erdirmek en sağlıklı seçenektir.

Ayrılığın sonrasını yönetmek zor olabilir ve eşlik eden kişilerarası dinamiklere dikkat edilmezse, eski bir ilişki hızla toksik kalıplara düşebilir. Romantik bir ilişkinin doğasında bulunan samimiyet, tersine, bu bağlantı sona erdiğinde sağlıksız etkileşim kalıpları için mükemmel bir fırtına yaratabilir.

Ayrılığın sonrasını yönetmek zor olabilir ve eşlik eden kişilerarası dinamiklere dikkat edilmezse, eski bir ilişki hızla toksik kalıplara düşebilir. Romantik bir ilişkinin doğasında bulunan samimiyet, tersine, bu bağlantı sona erdiğinde sağlıksız etkileşim kalıpları için mükemmel bir fırtına yaratabilir.
onedio.com

Bir romantik ilişki bittikten sonra, birçok insan iletişimi tamamen keser, ancak bu herkes için geçerli bir yaklaşım değildir. Bazıları ömür boyu bağlı kalırken, bazıları aynı arkadaş grubunu paylaşmaktan, ailelerine yakınlaşmaktan veya ayrılıkları karmaşıklaştıran çeşitli diğer sorunlar nedeniyle eski bir ilişkiyle temas halinde olmak zorunda kalabilir.

Eski ya da güncel bir ilişkideki toksik davranış belirtileri ise şunlardır:

Eski ya da güncel bir ilişkideki toksik davranış belirtileri ise şunlardır:
onedio.com

Romantik bir ilişkide ayrılıkla karşı karşıyaysanız veya uzun bir süre boyunca bunun diğer tarafındaysanız, eski partnerinizle olan etkileşimlerinizin sağlıklı olup olmadığını merak edebilirsiniz. Bir ilişkinin daha çok toksik olduğunu gösterebilecek birkaç işaret bulunmaktadır. Bu işaretler hakkında bilinçli olmak önemlidir:

1- Yeni bir ilişkiye başladığında suçluluk duyarsın.

1- Yeni bir ilişkiye başladığında suçluluk duyarsın.
onedio.com

Uzun süreli ilişkiler veya birlikte yaşama gibi kilometre taşlarını içeren romantik ilişkilerde, ayrılık diğer yaşam alanlarını karmaşık hale getirebilir. Eski bir ilişkide işlerin yolunda gitmediğini gösteren ilk işaretlerden biri, yeni biriyle ileri gitmeye hazır hissettiğinizde suçluluk hissetmektir. Eğer yeni biriyle olan duygularınızı eski partnerinizden saklamanız gerektiğini düşünüyorsanız, ilişkiyi tekrar gözden geçirmeniz gerekebilir. Daha fazla kapanma ihtiyacınızın olup olmadığını analiz etmek önemli bir ilk adımdır ve ilerlemeye gerçekten hazır olduğunuzdan emin olmak için ayrılığa neden olan faktörleri gözden geçirmek faydalı olabilir. Eğer hazır olduğunuzu biliyorsanız, suçluluk hislerini ele almanız gerekir. Geçmiş romantik ilişkilerde garip etkileşimlere neden olsa da, ileri gitmek, ayrılıktan sonra sağlıklı bir adımdır. Ayrılıktan sonra yeni bir ilişkiye başlama suçluluğu, eski partnerinizle etkileşimlerinizi gözden geçirmeniz ve ayarlamanız gerektiğinin bir işareti olabilir.

2- Eski partnerinizin duygularından sorumlu hissediyorsanız.

2- Eski partnerinizin duygularından sorumlu hissediyorsanız.
onedio.com

Sağlıklı ilişkilerde, her iki taraf da kendi duygularının sorumluluğunu alırken birbirlerinin duygularına önem verir. Eski partnerinizin duygularından sorumlu olduğunuzu düşünmek uyarıcı bir işarettir. Bir ayrılıktan sonra her iki taraf da bağımsız yaşamalıdır. Eski partnerinizin tepkileri üzerine endişelenmek veya onun duygularını göz önünde bulundurarak kararlar almak sağlıksız bir ilişki aşamasını işaret edebilir. Bu tür sorunlar ayrılıktan uzun süre sonra devam ediyorsa, ilerlemenizi olumsuz etkileyebilir. Her iki taraf da başkalarının duygularına bağımlı olmadan özgürce yaşamalıdır.

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3- Eski partneriniz size alan vermeyi reddediyorsa.

3- Eski partneriniz size alan vermeyi reddediyorsa.
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Ayrılıktan sonra, birbirine sıkı sıkıya bağlı iki yaşamı yeniden düzenlemek zor olabilir. Eski partnerlerin hem fiziksel hem de duygusal olarak birbirlerine alan tanımakta zorlandıkları durumlar, ilişkinin toksik hale geldiğini gösterebilir.

Bir ayrılık, her bireye eski partnerlerinin etkisi, yargısı veya kontrolü olmadan yeni bir gelecek yaratma şansı vermelidir. Eski partnerinizin her detayda size karışmak istemesi sağlıksızdır. Ayrılıktan sonra eski partnerinize bağlı değilsiniz. Onlarla vakit geçirmek istiyorsanız, karşılıklı olarak kabul edilen koşullar doğrultusunda olmalıdır. Her iki tarafın da ilerlemesi için net sınırlar koymak önemlidir.

4- İlişkiniz dengesiz hissettiriyorsa.

4- İlişkiniz dengesiz hissettiriyorsa.

Eski partnerinizle ilişkinizde eşitlik, her iki tarafın da rahat hissettiği sınırları, karşılıklı saygıyı ve gerektiğinde uzlaşmaya hazır olmayı içerir. Ancak, bu uzlaşmaların herhangi birini rahatsız ediyorsa, bir değişiklik yapılması gerekir.

Eski bir partnerle iletişimi sürdürmeye karar verirseniz, bu iletişimin nasıl olacağına dair sınırlar belirlemek önemlidir ve eğer etkileşimler dengesiz veya herhangi bir şekilde güvensiz hissettiriyorsa, her iki bireyin ilişkinin eşit temellerde olduğunu hissetmesini sağlamak için bir değişiklik gereklidir.

Önemli bir uyarı: Toksiklik, herkesi etkiler ve zarar verir.

Önemli bir uyarı: Toksiklik, herkesi etkiler ve zarar verir.
onedio.com

Eski bir partnerle ilişkiyi sürdürme kararı, dikkat ve amaçla alınması gereken bireysel bir karardır. Bu, her iki tarafın da kendi hayatlarına devam etmesine izin veren sağlıklı bir şekilde yapılabilir. Ancak, eski bir partnerle ilişki kırmızı bayraklar göstermeye başlarsa, olası güvensizlik alanına geçmeden önce yeniden değerlendirilmelidir. Eski bir partnerle toksik ilişkiler, herkesi etkiler ve gelecekte başka biriyle mutluluğu engelleyebilir.

Peki siz hiç bu belirtilerden birini yaşadığınız bir durumda kaldınız mı? Buyurun yorumlara 👇

Peki siz hiç bu belirtilerden birini yaşadığınız bir durumda kaldınız mı? Buyurun yorumlara 👇

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