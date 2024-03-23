Eski Sevgiliyi Kıskanma Olarak da Bilinen "Rebecca" Sendromu Nedir?

Bunun yerine, ne hissettiğiniz ve neden hissettiğiniz hakkında açık ve dürüst bir konuşma yapmayı deneyin. Sorunun etrafında dolaşmaya çalışmayın ve ilişkiden ihtiyacınız olanı isteyin, eğer alamıyorsanız. Bu yalnızca Rebecca sendromunu yaşayanlar için değil, eğer partneriniz eski sevgililerinizle aşırı ilgileniyormuş gibi görünüyorsa, sizin de sabırlı ve onları rahatlatıcı olmanız önemlidir. Simonian uyardı: 'Ne kadar kapalı olursanız ve ne kadar savunmacı olursanız, desen o kadar kötüleşecek ve daha da uzaklaşacaklar.' Bu, 'yararsız bir durumdur.'