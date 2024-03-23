Eski Sevgiliyi Kıskanma Olarak da Bilinen "Rebecca" Sendromu Nedir?
Eski Sevgiliyi Kıskanma Olarak da Bilinen "Rebecca" Sendromu Nedir?
Kaynak: https://www.iflscience.com/what-is-re...
Bu sendromun adı bir kitaptan gelse de, günümüzde çok yaygın bir sendrom. Siz yaşamasanız da çevrenizde bunu deneyimleyenler olmuş olabilir. Rebecca sendromu sevgilinin eski sevgilisine yada eski sevgililerine takıntı geliştirmeyi anlatıyor. Rebecca sendromu hakkında bilinmeyenler 👇
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'Rebecca' isimli bir kitap 1938 yılında raflarda yeni bir kitap yerini aldı. Bu kitap, zengin bir dul adamla evlenen ve onun malikanesine taşınan genç bir kadının hikayesini anlatıyordu, ancak ev halkının ve çevrelerindeki diğer insanların yeni kocasının ilk eşine olan ev bağlılığı yüzünden psikolojik olarak işkence görmekteydi.
"Rebecca sendromu" terimi 1970'lere kadar uzanıyor, ancak anlamı yıllar içinde değişmiş. O zamanlarda dul erkeklerin yeni eşlerinin yaşadığı psikolojik zorluklarda kullanılan bir terimdi.
Ancak bugünlerde, terim daha gevşek bir tanım kazanmış gibi görünüyor: Şu anki sevgilinizin eski sevgilisine karşı türden patolojik bir kıskançlık.
Basitçe partnerinizin eski sevgilisiyle ilgili tuhaf bir şekilde fazla meşgul olmak ya da kafaya çok takmak olarak ortaya çıkabiliyor. Ancak genellikle kendinizi onlarla karşılaştırırken bulursunuz mesela partnerinizin onlardan sonra sizinle ilişkiye başlayarak "düşük seviyeye" mi düştüğünü düşünebilirsiniz.
Sonuç, sınıra kadar giden bir takıntı olabilir.
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Rebecca sendromunun kesin nedenleri, ondan müzdarip olan insanlar kadar benzersiz olabilir. Ancak büyük bir risk faktörü (şaşırtıcı olmayan bir şekilde) düşük öz saygı veya öz güvendir.
Bu konuyla ilişkilendirilen, psikologlar tarafından güvensiz bağlanma tarzı olarak bilinen bir sorun var.
Rebecca sendromu bir zihinsel sağlık bozukluğu olmasa da, retroaktif kıskançlık yaşama olasılığını artıran belirli psikolojik sorunların olduğunu belirtmek önemlidir. Bir kişinin obsesif kompulsif bozukluğu veya anksiyetesi ilişki takıntılarının şeklini alabilir çünkü bu takıntıların şekil alabileceği daha yaygın alanlardan biridir.
Rebecca sendromu yeni bir olgu değil ancak modern dünyada kesinlikle yeni bir soluk buldu.
Ancak geçmişte bile, romantik öncülerimizi takıntılı bir şekilde düşünmemizi kolaylaştıran sürekli çevrimiçi yaşam tarzımız var.
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İyi haber şu ki, Rebecca sendromu ilişkinizi mahvetmeye mahkum değil, ancak bunun üstesinden gelmek bazı zor psikolojik çalışmalar gerektiriyor.
Peki, çözüm nedir? İlişki ve samimiyet alanında Open University sosyoloji profesörü Jacqui Gabb, şöyle söyledi: "İlk adım, bir problemi fark etmek ve kabul etmektir." Ve acımasızca dürüst olun: Neden böyle hissediyorsunuz? Sonuçta, problemi neyin tetiklediğini bilmiyorsanız, çözümü nasıl bulacaksınız?"
İletişim kurmak problemin ana çözümü: "Boşlukları doldurmaya çalıştığımızda genellikle sorun yaşarız, bu da kendi hikayemizi oluşturmamıza yol açar," dedi Thriveworks'ün klinik öğrenme başkanı ve lisanslı evlilik ve aile terapisti Emily Simonian.
Elbette, belki de en zor adım aynı zamanda en etkili olanıdır: Geçmişten tamamen uzak durmaya çalışın. O zaman buydu; şimdi buradayız yani stalkı azaltın.
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