Kadınlara Özel Müzeye Erkeklerin Girmesini Yasaklamak İçin Çare 'Tuvalette' Bulundu
Kadınlara Özel Müzeye Erkeklerin Girmesini Yasaklamak İçin Çare 'Tuvalette' Bulundu
Kaynak: https://t24.com.tr/haber/kadinlara-oz...
Avustralya'da kadınlara özel faaliyet gösteren bir müze bulunuyordu. Ancak bir erkek, müzeye alınmaması üzerine mahkemeye şikayette bulundu. Mahkeme, ayrımcılık karşıtı yasalar uyarınca, erkeklerin de müzeye girmesine izin verilmesin hükmedince müze yetkilileri çareyi tuvalette buldu.
Nasıl mı?
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Avustralya'da yalnızca kadınlara özel faaliyet gösteren bir müze bulunuyor.
Mahkeme, ayrımcılık karşıtı yasalar uyarınca erkeklerin de müzeye alınması gerektiğine hükmetti.
Mahkeme kararından itibaren, müze halka kapatıldı.
Müze yetkilileri ise çözümü müzenin bir bölümünü "kadınlar tuvaletine" dönüştürmekte buldu.
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