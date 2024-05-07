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Kadınlara Özel Müzeye Erkeklerin Girmesini Yasaklamak İçin Çare 'Tuvalette' Bulundu

Kadınlara Özel Müzeye Erkeklerin Girmesini Yasaklamak İçin Çare 'Tuvalette' Bulundu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.05.2024 - 22:19

Avustralya'da kadınlara özel faaliyet gösteren bir müze bulunuyordu. Ancak bir erkek, müzeye alınmaması üzerine mahkemeye şikayette bulundu. Mahkeme, ayrımcılık karşıtı yasalar uyarınca, erkeklerin de müzeye girmesine izin verilmesin hükmedince müze yetkilileri çareyi tuvalette buldu.

Nasıl mı?

Kaynak: https://t24.com.tr/haber/kadinlara-oz...
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Avustralya'da yalnızca kadınlara özel faaliyet gösteren bir müze bulunuyor.

Avustralya'da yalnızca kadınlara özel faaliyet gösteren bir müze bulunuyor.

Yalnızca kadınların girebildiği müzeye girmek isteyen erkekler de yok değil. Jason Lau adında bir erkek, Nisan ayında müzeye girmek istemiş fakat müze yalnızca kadınlara yönelik olduğu için salona alınmamıştı. 

Lau, müzeyi cinsiyet ayrımcılığına uğradığı gerekçesiyle mahkemeye verdi.

Mahkeme, ayrımcılık karşıtı yasalar uyarınca erkeklerin de müzeye alınması gerektiğine hükmetti.

Mahkeme, ayrımcılık karşıtı yasalar uyarınca erkeklerin de müzeye alınması gerektiğine hükmetti.

Fakat Tazmanya Eski ve Yeni Sanat Müzesi, kadınların mücadelesine çok dar bir bakış açısıyla bakıldığını savunarak kararın iptali için temyize gitti.

Öte yandan Sanatçı Kirsha Kaechele, müzeyi yönetmeliklere uygun hale getirip meydan okuyacağını belirtti.

Mahkeme kararından itibaren, müze halka kapatıldı.

Mahkeme kararından itibaren, müze halka kapatıldı.

Müzede Picasso'dan Sidney Nolan'a kadar pek çok değerli sanatçının eseri bulunuyor. Ancak bu salon, mahkeme kararından itibaren halka kapatıldı.

Müze yetkilileri ise çözümü müzenin bir bölümünü "kadınlar tuvaletine" dönüştürmekte buldu.

Müze yetkilileri ise çözümü müzenin bir bölümünü "kadınlar tuvaletine" dönüştürmekte buldu.

Kaechele, planları arasında kadife kaplı salonu bir kadınlar tuvaletine dönüştürmek olduğunu belirtti. Salon, kadınlar tuvaletine dönüştüğü takdirde, yasal muafiyetler kapsamında sadece kadınlara özel olacak. 

Sanatçı, “Bu tuvalet dünya çapında ses getirecek ve zaferi kutlanan bir tuvalet olacak. Erkeklerin görmesine izin verilmeyecek' diye konuştu.

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