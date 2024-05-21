Gelin Nereden Öpülür? Düğünde Gelini Alnından Öpmeyi 'Kıroca' Bulan Kullanıcı Tepki Çekti
Gelin Nereden Öpülür? Düğünde Gelini Alnından Öpmeyi 'Kıroca' Bulan Kullanıcı Tepki Çekti
Bir kullanıcı, nikahta kelinin alnından öpülmesini 'kıroca' bulduğunu dudaktan öpülmesinin de 'utanç verici' olduğunu söyledi. Peki gelin nereden öpülür?
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Düğünler hepimiz için yeni başlangıcı kutladığımız bir seremoni niteliğinde. Bu nedenle de iki tarafın da bazı sorumlulukları oluyor.
Peki düğünde gelin nereden öpülür? Bir kullanıcı, nikahta gelinin alnından öpülmesini 'kıroca' bulduğunu dudaktan öpülmesinin de 'utanç verici' olduğunu söyledi.
Diğer kişiler bu konu hakkında ne düşünüyor? Gelinin neresi öpülmeli ya da gelin nasıl öpülmeli?
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