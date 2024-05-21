Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Gelin Nereden Öpülür? Düğünde Gelini Alnından Öpmeyi 'Kıroca' Bulan Kullanıcı Tepki Çekti

Gelin Nereden Öpülür? Düğünde Gelini Alnından Öpmeyi 'Kıroca' Bulan Kullanıcı Tepki Çekti

Düğün
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 19:46

Bir kullanıcı, nikahta kelinin alnından öpülmesini 'kıroca' bulduğunu dudaktan öpülmesinin de 'utanç verici' olduğunu söyledi. Peki gelin nereden öpülür?

Detaylar içeriğin devamında...👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Düğünler hepimiz için yeni başlangıcı kutladığımız bir seremoni niteliğinde. Bu nedenle de iki tarafın da bazı sorumlulukları oluyor.

Peki düğünde gelin nereden öpülür? Bir kullanıcı, nikahta gelinin alnından öpülmesini 'kıroca' bulduğunu dudaktan öpülmesinin de 'utanç verici' olduğunu söyledi.

Peki düğünde gelin nereden öpülür? Bir kullanıcı, nikahta gelinin alnından öpülmesini 'kıroca' bulduğunu dudaktan öpülmesinin de 'utanç verici' olduğunu söyledi.
twitter.com

Diğer kişiler bu konu hakkında ne düşünüyor? Gelinin neresi öpülmeli ya da gelin nasıl öpülmeli?

Diğer kişiler bu konu hakkında ne düşünüyor? Gelinin neresi öpülmeli ya da gelin nasıl öpülmeli?

Kim ne demiş, gelin beraber bakalım👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın